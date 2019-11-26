Küçük sınıfın en iddialısı olabilir mi?

Hyundai i20, 3 silindirli benzinli motoruyla dizelleri aratmayan bir seçenek sunuyor. Sadece 1.0 litre hacmindeki motor, başarılı performansını düşük tüketimle birlikte sunmayı başarıyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, küçük sınıftaki başarılı oyuncusu i20’yle B segmentinin zirvesine oynuyor. Geçirdiği makyaj operasyonuyla iddiasını artıran araç, yeni renk seçenekleri ve artırılan donanımıyla dikkat çekiyor. Sınıfının en geniş hacme sahip otomobillerinden olan Hyundai i20, sadece 1.0 litrelik benzinli motoruyla da ‘dışı küçük kendi büyük’ imajını destekliyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile konuğumuz olan araç, dizel versiyonu görmezden gelmenize neden olabilecek kadar başarılı özelliklere sahip.

MULTİMEDYA EKRANI KULLANIŞLI

Türkiye’de üretilen i20, sportif görünümü ve kıvrak yapısıyla dikkat çekiyor. Konuğumuzdaki turuncuya çalan yeni kırmızı renk, sportif tasarıma oldukça yakışmış. Makyajla birlikte farlarda yapılan değişiklikler oldukça belirgin. Aracın tasarımını daha olgun çizgilerle destekleyen marka, B sınıfındaki iddiasını artırmayı başarmış. Geniş cam yüzeyler, iri farlar ve yüksek omuz çizgisi, tasarımın kilit noktalarını oluşturuyor. Aracın iç mekânında kullanılan çift renk kaplamalar ve ergonomik yapı, aracın kalite ve kullanışlılık hissini artırıyor. 7 inçlik dokunmatik ekranın kullanımı rahat ve tam göz hizasına yerleştirilmiş. Rahat koltuklar ve ele iyi oturan direksiyon simidi de sürüş keyfini artırıyor. Hem ön hem arkada sunulan yaşam alanı yeterince ferah. Üstelik 301 litrelik bagaj da oldukça kullanışlı.

7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Bize 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle konuk olan i20, 3 silindirli ünitenin yüksek güç ve düşük tüketim avantajını çok iyi kullanıyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile kombine edilen motor, turbo besleme sayesinde 120 beygir güç ve 172 nm tork üretiyor. Bu sayede 1185 kilogramlık otomobil, 0’dan 100 km/s sürate 10.5 saniyede ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da keyif veren motor, araca saatte 190 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Şanzımanın yumuşak geçişleri de konforlu sürüşe katkı sağlıyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi, yol tutuş ile konfor dengesini sağlamayı başarıyor. Benzinli ünite, etkili performansını rağmen tüketimde az gözlü değil. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.1 litre. 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 1000 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 6.2 litrelik ortalama da yeterince başarılı.

DONANIM LİSTESİ UZUN

Elite donanım listesiyle sunulan araçta ESP, VSM, yokuş kalkış desteği, lastik basınç göstergesi, acil durum fren uyarısı, ön/yan/perde hava yastakları,7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, hız sabitleyici, LED entegre farlar, viraj aydınlatmalı farlar, katlanır aynalar, SUV görünümlü gövde kiti, tavan rayları, park sensörü, geri görüş kamerası ve start/stop sistemi gibi uzun bir liste yer alıyor.

RAKİPLERİNDEN PAHALI DEĞİL

Hyundai, yeni i20’nin başlangıç fiyatını 87 bin 899 lira (KASIM 2019) olarak (hurda indirimiyle) belirlemiş. Bize konuk olan 1.0 litrelik benzinli versiyonun fiyatıysa, üst donanım paketiyle birlikte 124 bir liraya kadar ulaşıyor. Bu fiyat, manuel şanzımanla sunulan aynı donanıma sahip 1.4 litrelik dizelden sadece 2 bin 150 lira daha pahalı. Performans/tüketim dengesini iyi şekilde sağlayan benzinli ünite, dizeli aratmayacak özelliklerini rakiplerinden pahalı olmayan bir etiketle sunmayı başarıyor.