Brisa yeni Birdgestone kış lastiğini pazara sundu. Bridgestone kış lastiği Blizzak LM005’i tanıtan marka, 20 bin kişiye anket yaptıktan sonra üretime başladı.

Brisa yeni kış lastiği serilerini tanıtıyor. Brisa, yeni Bridgestone Blizzak LM005 kış lastiği ile ürün portföyüne yeni bir ürün daha ekledi. Yeni kış lastiği ile sürücüler iklim şartlarına uygun şekilde ideal bir donanıma sahip oluyor. Blizzak LM005, kış mevsimine ait yağmurlu, karlı ya da buzlu iklim şartlarında güvenlik ve araç hakimiyeti açısından bir denge, yüksek performans ve emniyet sunuyor.

GÜÇLÜ KONTROL VE MANEVRA KABİLİYETİ

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel “Sürücüler için kış mevsiminde farklı iklim

koşullarında, lastiklerine güvenebilmek büyük önem taşıyor. Çünkü lastikler, araçların yol ile temas halinde olduğu tek ekipman. Bridgestone’un kapsamlı tüketici araştırmaları ve güçlü Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği yeni Blizzak LM005 de sürücülerin bu ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılıyor. Kış şartlarında emniyetli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunan yeni lastiğimiz, dayanıklılığının yanı sıra sürücülerin en çok zorlandıkları virajlı yollarda güçlü bir kontrol ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Islak zeminde sürüş ve aniden önlerine bir şey çıkması durumunda fren performansıyla birlikte uzun ömürlü olması yönleriyle de sürücülerin beğenisini topluyor” dedi.

KIŞ ŞARTLARI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Bridgestone, Blizzak LM005 için yeni hamur bileşimi ile uyumlu iyileştirilmiş bir lastik sırtı tasarımı geliştirdi. Tasarımdaki yanal kılcal kanallar, lastiğin kar ve buzu daha iyi kavramasını sağlayarak, bu tür yüzeylerde denge ve frenleme kapasitesini artırıyor. Sırt deseni üzerindeki derin kanallar, suyu daha etkili bir şekilde tahliye etmekle beraber, karlı yolda sürüş sırasında karı hapsederek daha iyi bir kavrama oluşturuyor.

A NOTUNA SAHİP İLK KIŞ LASTİĞİ

“Nano Pro-tech” isimli yüksek oranda silika içeren hamur karışımı ise ıslak yollarda ve kar üzerinde son derece yüksek performans özellikleri sağlıyor. Blizzak LM005 de bu bileşen sayesinde düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini koruyor. Kış mevsimine ait tüm şartlarda daha iyi bir çekiş gücü ve sabit performans özellikleri sergiliyor. Bu özellikleri ile Blizzak LM005 TUV testleri sonucunda sınıfının en iyi ıslak zemin performansına sahip. Etiket değerinde tüm ebat gamında ıslak zemin performansı A notunu elde edebilen ilk kış lastiği. Ayrıca lastiğin patlasa da yol almasını sağlayan Driveguard teknolojisine sahip olması da LM005’i sektörde eşsiz bir konuma taşıyor.