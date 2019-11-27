En teknolojik Egea

Fiat Egea ailesi, yeni versiyonlarıyla yollara çıkmaya başladı. Fiat Egea Mirror ismiyle yollara çıkan versiyon, multimedya sistemini sürücünün cep telefonu haline getiriyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden Fiat Egea ailesi, kısa bir süre önce farklı kullanım amaçlarına hitap eden versiyonlarla güncellendi. 4 farklı seçenekle yollara çıkan yeni Egea ilesi, sportif tasarım veya teknolojik donanım gibi tüketici ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilen versiyonlarla dikkat çekiyor. Bu ay Mirror versiyonu ve hatchback karoseriyle konuğumuz olan Fiat Egea Mirror, akıllı telefonlarla tam entegrasyonu ve geniş multimedya ekranıyla teknoloji ve iletişimden kopamayanlara hitap ediyor.

7 İNÇLİK EKRAN STANDART

Street, Mirror, S-Design ve Sport olmak üzere 4 farklı versiyonu bulunan araç, görsel ve donanımsal farklılıklarıyla seçim yapmayı zorlaştırıyor. Bize konuk olan Mirror versiyonu, 17 inçlik özel alaşım jantları ve krom detaylarıyla öne çıkıyor. B sütununa işlenen Mirror logosuyla kendini belli eden bu versiyon, şık görünümüyle beklentileri karşılıyor. Aracın dış tasarımı, diğer özellikleriyle ailenin diğer versiyonlarından çok da farklı değil. Bu durul, iç mekânda da değişmiyor. 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemiyle diğer modellerden ayrılan iç mekân, yeterince kaliteli ve işçilik olarak da sorunsuz. Aynı zamanda geri görüş kamerasına da ev sahipliği yapan geniş ekran, kalitesi ve kullanım kolaylığıyla beğenimizi kazandı. Apple CarPlay desteğine sahip ekran, iki tıklamayla cep telefonunu ve özelliklerini araçta kullanmanıza sağlıyor. Otomatik klimanın dairesel kumandaları rahat kullanımı ve hızlı ısıtma/soğutma beceresiyle büyük kolaylık sağlıyor. Son derece ferah olan iç mekânda hem ön hem arka bölümde bolca diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesini artırmak için de tavanda baş hizasında çıkıntılar oluşturulmuş. 440 litrelik bagaj ise aracı sınıfının iddialı modellerinden biri yapıyor.

110 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Egea HB, bize 1.6 litrelik benzinli motor seçeneğiyle konuk oldu. 110 beygir güç ve 152 nm tork üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Yumuşak geçişleriyle konfora katkı sağlayan şanzıman, üst devirleri seven atmosferik motorun sakin yapısını seviyor. Sakin kullanımda daha güçsüzmüş gibi hissettiren motor, devir arttıkça kendine geliyor ve sportif sesini daha çok duyurmaya başlıyor. Tatlı sert olarak tanımlanabilecek süspansiyon sistemiyle donatılan Egea HB, yol tutuş ve konfor dengesini sağlamayı başarıyor. Frenler ise kısa sürede aracın durmasını sağlıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 90 BİN 800 LİRA

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.3 litre. Bizim denemelerimizde yol bilgisayarına yansıyan rakam da 7.1 litre oldu. Fiat, Egea HB’nın başlangıç fiyatını 90 bin 800 lira olarak belirlemiş. Mirror versiyonunu tercih edenler en az 10 bin lira daha ödemek durumunda. Dizel motor tercih edenlerse kesenin ağzını 132 bin 900 liraya kadar açmak durumunda. Kompakt sınıfın en makul fiyatlı araçlarından olan Egea, tüm motor seçeneklerinde rekabetçi olmayı başarıyor.