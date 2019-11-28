Audi, 9 bin 500 iş pozisyonuna son vereceğini açıkladı. İşçi çıkarmayı planlayan Audi demode olan iş kollarına da son verecek. Yen üretimle birlikte 9 bin 500’ün yerine 2 bin iş kolu açılacak.

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, kemer sıkma politikasına başlayarak işçi çıkaracak. Almanya’da 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişinin iş pozisyonuna son vereceğini açıkladı. Audi’nin yaptığı açıklamaya göre, Alman şirket kemer sıkma politikası kapsamında maliyetleri azaltmak için tasarruf tedbirlerini devreye sokacak. Şirket, söz konusu kararın İşçi Temsilcileri Kurulu ile uzun süren müzakereler neticesinde varılan mutabakatın sonucu olarak alındığını hatırlatırken çalışanların işten çıkarılmayacağının altını çizdi. İşten çıkarmanın yerine boş pozisyonlar için yeni personel alımı yapılmayacak, çalışan personele erken emeklilik teklifleri götürülecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ YENİ İŞ KOLLARI OLUŞTURUYOR

Sputnik’in aktardığına göre, Audi’nin açıklamasında 2025’e kadar elektrikli araç sürecindeki hareketlilik ve dijitalleşme bağlamında 2 bin yeni pozisyon oluşturacağına da dikkat çekildi. Bu pozisyonların prensip olarak şirket içinden doldurulacağı da vurgulandı.

6 MİLYAR EURO TASARRUF EDECEK

Şirket, 2029’a kadar maliyetleri azaltarak yaklaşık 6 milyar euroluk bir tasarruf yapmayı, elektrikli araçlar ve dijital teknoloji için yapılması gereken acil yatırımları da gerçekleştirmeyi hedefliyor. Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe iş pozisyonlarının iptal edilmesi dikkati çekiyor. Uzmanlar, içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçildiğini belirterek, elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğundan daha az işçiye ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

114 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından geçen yıl bir çalışma yaptı. Çalışmaya göre, dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerinden Almanya’da, yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035’e kadar 114 bin kişi işinden olacak ve ülkede milli gelirin yüzde 0.6’sına denk gelen 20 milyar euroluk ekonomik kayıp yaşanacak.