Yeni vergi kanunu iç pazarı vuracak

Yeni vergi kanununun iç pazara yansıması olumsuz olacak. Araç kiralamaya 5 bin 500 liralık limit getiren kanun, gider maliyetlerini de kısacak. TOKKDER Başkanı Ekici “Şirketlerin, kendi araçları kiralamadan farklı olarak, bakım, sigorta, lastik gibi masrafların yüzde 70’ini gider gösterebilecek. Böylece kiralamaya talep artacak, yeni otomobil satışları azalacak. Kanunla satışlar 140 bin ise 100 bine düşer. Bu 40 bin aracın ÖTV’si 1 milyar lira” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü iç pazarda kötü bir yılı geride bırakmak üzere. Düşen faizlerle birlikte pazar yılın son çeyreğinde canlanma eğilimi gösterse de daralma kaçınılmaz. Kiralama sektöründe de kötü gidişatla birlikte yeni yılda toparlanma bekleniyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azaldı. Operasyonel araç kiralama sektörü 9 ayda Türkiye’de satılan yeni araçların yüzde 10,9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2.9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 530 milyon TL’yi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 küçüldü. 2018 yılı sonuna göre ise yüzde 12,3 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise toplamda 284 bin adet oldu. araç gideri vergi

KİRALAMA FİYATLARI FAİZLERLE DÜŞTÜ

Pazarı değerlendiren TOKKDER Başkanı İnan Ekici “Geçen yıl yaşanan devalüasyonla beraber faizler ciddi oranda yükseldi. Faiz oranı geçen sene ortalama yüzde 25 civarındaydı. Bu sene başında yüzde 20’lerle başladı. Geldiğimiz noktada aşağı yönlü seyir oranları kriz öncesine getirdi ve kiralama fiyatları buna

paralel aşağıya geldi. Yani faizler düşüyor ve düştükçe sektöre olumlu yansımayı sürdürüyor” dedi.

ŞİRKETLER YÜZDE 70’İNİ GİDER GÖSTEREBİLECEK

Vergi kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin konuşan Ekici, kiralama sektörünün 5 bin 500 liralık limitle daralmayacağını aktardı. Düzenlemenin az da olsa avantajlı olacağını açıklayan Ekici şöyle devam etti: “Asıl önemli konu araç işletme giderlerinin sadece yüzde 70’ine kadarının gider yazılabilecek olması. Kanun teklifine göre, şirketler kiralama veya satın alma yoluyla edindikleri binek otomobillerin işletme giderlerinin yalnızca yüzde 70’e kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilecek, kalan yüzde 30’luk kısım ise şirketler için ekstra bir yük olacak. Şirketler, satın alarak edindikleri araçların kiralamadan farklı olarak, bakım, sigorta, lastik vb. giderlerinin yalnızca yüzde 70’ini gösterebileceğinden, kiralamanın önemi artacak ve kiralama daha fazla tercih edilebilecektir.

Kiralamaya olan talebin artabilecek olmasına rağmen şirketler, toplamda oluşacak ek yük nedeni ile kullandıkları otomobillerde tasarrufa yönelebilecek, bu durumda toplam şirket araç parkı küçülecek, yeni otomobil satışları azalacak, sonuç olarak otomotiv pazarı daralacaktır. Kanunla satışlar 140 binden 100 bine düşer. Bu 40 bin aracın ÖTV’si 1 milyar lira demek.”

SEKTÖR 2015 YILINA GERİ DÖNDÜ

İnan Ekici, sektörün 2018’de yüzde 11,5 daraldığını söyledi. Bu yılın ilk 9 ayında küçülmede 2018’in şimdiden geçildiğini ifade eden Ekici “Şu anda geldiğimiz rakam yüzde 12,3. Dolayısıyla, operasyonel kiralama sektörü son 21 ayda yaklaşık olarak yüzde 22,5 daraldı. Yönettiğimiz pazara baktığımızda da 284 bin adetlere geri gelmiş bulunmaktayız. Bu, yaklaşık olarak 2015’e geri dönmek demek aslında. Son çeyrekte ise beklentimiz daralmanın duraksaması. 2019 yılını yüzde 12,3 daralmayla kapatacağımızı tahmin etmekteyiz” diye konuştu.

YATIRIM AZALDIKÇA VERGİ GELİRLERİ DE DÜŞTÜ

Araç yatırımı hakkında da bilgi veren İnan Ekici şunları söyledi: “Araç yatırımı adetlerimiz ise 40-45 bin adet civarında olacaktır. Öte yandan, sektörümüzdeki vergi trendi yatırım azaldığı için doğal olarak azalıyor. Eko sistem içerisinde ciddi manada ÖTV, KDV ve MTV ödeyen bir yapıdaydık. Yatırımlar yüzde 50 azalınca haliyle ödenen vergi miktarı da düşüyor. Diğer yandan müşteri adetleri de çok önemli. Müşteri adetlerimiz 64 binlerden, 44 binlere kadar geriledi. Biz, sektör olarak satılan her 100 yeni otomobilin 20’sini satın alıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu pay, 10-12 adetlere kadar düştü. Otomobil pazarının daralmasının sebeplerinden bir tanesi de bizim daralmamız. Dolayısıyla, Türkiye otomobil pazarındaki kaybın 100 bin adedini günlük ve uzun dönemli kiralama sektörümüzden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.” araç gideri vergi

TİCARİYE BAŞLADIK AMA SORUNLAR VAR

“Bazı şirketlere ticari araç kiralama yapmak şu an için mümkün” diyen İnan Ekici “Ancak, bazı alt uygulamalarda sıkıntılar var. Biz de bu sıkıntıların giderilip ticari araç kiralamanın önünü açmak için çalışmalarıma devam ediyoruz. Tabii ticari araç kiralamanın belli ölçüde mümkün hale gelmesinin sektördeki daralmanın olduğu döneme denk gelmesi de negatif oldu. Şu anda yollarda 6-7 yıllık ticari araçlar var. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu konuya çok önem veriyoruz. Türkiye bir ticari araç üretim üssü. Ülkemizde kiralamanın önünü açmak, ülke ekonomimize katkılar sağlar. Tabii, faizlerin düşmesinin ardından ticari araç kiralamaları da artacaktır. Bu durum doğal olarak pazarı da büyütür. Muhtemelen gelecek sene toplam otomotiv pazarında ticari aracın payı yukarı çıkacaktır” diye konuştu. araç gideri vergi