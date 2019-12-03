Andrea Bocelli Vakfı ve Jameel Topluluğu, müzik bursu

Jameel Topluluğu ve Andrea Bocelli Vakfı (ABF) tarafından kurulan burs programının önceliği vokal öğrenciler olacak. Ayrıca, her yıl seçmelere ve ihtiyaçlara göre liyakat ödülü de verilecek.

Andrea Bocelli Vakfı ve Abdul Latif Jameel (ALJ) Grubu bünyesindeki Jameel Topluluğu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki yetenekli müzik öğrencilerine, en iyi konservatuarlardan biri olarak kabul gören Londra’daki Royal College of Music’de (RCM) eğitim almaları için burs olanağı sunuyor. Bu benzersiz bursu kazanmak için kendine güvenen yetenekli genç müzisyenler Andrea Bocelli Vakfı’na başvuru yapabilecekler. Jameel Topluluğu ve Andrea Bocelli Vakfı (ABF) tarafından kurulan burs programının önceliği vokal öğrenciler olacak. Ayrıca, her yıl seçmelere ve ihtiyaçlara göre liyakat ödülü de verilecek.

2011 YILINDA KURULDU

Andrea Bocelli Vakfı ünlü tenor Andrea Bocelli tarafından 2011 yılında kuruldu. İnsanları ve toplulukları güçlendirmek ile birlikte potansiyellerini keşfetmeleri yolunda engelleri aşmalarına yardımcı olmak için kuruldu. Vakfın temel değerlerinin çoğu Jameel Topluluğu tarafından da paylaşılıyor. 2019 yılının Şubat ayında Suudi Arabistan’ın AlUla kentindeki Tantora Festivali’nde sahneye çıkan Bocelli, Jameel Topluluğu’nun kurucusu Mohammed Jameel’den “hayırseverliğin peşinden koşmak” için ilham aldığını ve ABF’yi bu amaçla kurduğunu açıklamıştı.

TOYOTA TÜRKİYE DESTEKLİYOR

Türkiye’de Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış, ALJ Finansman, ALJ Otomotiv, DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları, ALJ Sigorta, ALJ Motorlu Araçlar “Otoshops” şirketleri ile faaliyet gösteren Jameel Topluluğu’nun, Bocelli-Jameel Bursu, Art Jameel isimli kuruluşu da dahil olmak üzere sanatta öğrenmeyi teşvik etme ve ihtiyacı olan gençler için eğitime erişimi kolaylaştırma konusunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor.