Citroen, Aralık 2019’da uygun fiyat avantajlarıyla kampanyaya devam ediyor. Aralık ayında Citroen modelleri, yüzde 0’dan başlayan faiz indirimleriyle dikkat çekiyor

Citroen, Aralık 2019’da uygun fiyat avantajlarıyla kampanyaya devam ediyor. Güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için çok uygun faiz oranları sunuyor. Hem de birbirinden avantajlı fiyatlarla. Aralık ayında benzersiz Citroen konforuna, yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün. citroen aralık kampanya

CİTROEN C5 AİRCROSS SUV, 205 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Özgün tasarımı ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 205.000TL’den başlayan fiyatlarla ve 40.000TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor. citroen aralık kampanya

BERLİNGO’DA 30 BİN LİRAYA SIFIR FAİZ

Yeni Citroen Berlingo’ya 50 bin lira için 12 ay yüzde 0,59 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Sıfır faiz tercihi için 30 bin liralık 12 ay sınırı var. Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

C3 ve C4 MODELLERİNDE DE KAMPANYALI FİYATLAR

Citroën binek modellerinden; sıra dışı tasarımı ile Citroën C3. Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV. Konforun en tarz hali Citroën C4 Cactus. Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysée, 50.000TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000TL için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000TL indirim fırsatı da bulunuyor. Citroën, Aralık ayına özel cazip finansman fırsatlarını kaçırmamak için herkesi en yakın Citroën Yetkili Satıcısı’na bekliyor. citroen aralık kampanya