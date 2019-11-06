Citroen C5 Aircross modelini elektrik motoruyla harmanladı. Hibrit C5 Aircross versiyonuyla pazara çıkan model Citroen markasının yeni teknolojisini yansıtacak. Hibrit sistem sayesinde menzil kaygısı olmadan 50 km’ye kadar sıfır emisyonlu sürüşe imkân tanınacak.

Citroen C5 Aircross modelini hibrit versiyonuna kavuşturdu. Yeni C5 Aircross SUV Hibrit ile hayata geçiriyor. Şarj edilebilir hibrit ile başlayan enerji geçişi kısa bir süre sonra tamamen elektrikli modellerin devreye alınmasıyla devam edecek. Citroen geçiş sürecinde yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel olmak üzere içten yanmalı motorları da sunmaya devam edecek. Yeni C5 Aircross SUV hibrit ise markanın yeni ürün stratejisinin ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor. C5 Aircross SUV ile başlamak üzere bundan sonra satışa sunulan her yeni Citroën modelinin bir elektrik destekli versiyonu olacak. Böylece Citroën, kullanıcılarına şehir içinde elektrikli veya uzun yolculuklarda içten yanmalı olmak üzere zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği sunuyor olacak.

HİBRİTE ÖZEL ANODISED BLUE

Tıpkı içten yanmalı motora sahip versiyonlar gibi Yeni C5 Aircross SUV Hybrid de özgün ve karakteristik bir tasarıma sahip. Gövde orantıları, uzun motor kaputu ve gövdeyi koruyan aksesuarlarıyla tipik bir SUV görünümü sergiliyor. C5 Aircross SUV Hybrid son derece kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunarken aynı zamanda hibrit sürüş moduna özgü detaylarla da dikkat çekiyor. İçten yanmalı motorlarda sunulan ve kapıların alt bölgesindeki Airbump® ve ön tamponun alt bölgesindeki bazı detayları vurgulayan renk paketleri hibrit versiyonda Anodised Blue. Bunun dışında hibrit versiyonu vurgulamak için Anodised Blue renginde arka bagaj kapağında “ḧybrid” ve ön çamurluklarda ise “ḧ” logosu devreye giriyor.

İÇ MEKANDA MAVİ HASSASİYETİ

Dış tasarım gibi iç mekân tasarımında da Yeni C5 Aircross SUV Hybrid’e özgü bazı detaylar bulunuyor. Otomatik kararan iç dikiz aynası bunlardan biri. Çerçevesiz bu aynanın alt kenarı tamamen elektrikli sürüş modunda dışarıdan da fark edilebilen mavi bir ışık yayıyor. Böylece araç dışından da bu otomobilin o an tamamen elektrikli sürüş modunda ilerlediğini görebiliyor. Bu sayede Yeni C5 Aircross SUV Hybrid sürücüsü kent merkezlerindeki emisyon kısıtlamalarının yapıldığı bölgelere daha rahat giriş yapabiliyor. Vites kumandasının sağında bulunan sürüş modu seçim düğmesi, sürücüye içten yanmalı motor ile elektromotorları yönetme imkânı sunuyor. Diğer çoğu özellik gibi konsol tasarımı da içten yanmalı motorlara sahip versiyonlar ile ortaklık gösteriyor. 12,3 inç TFT ekran ve 8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan konsol modern bir görünüm sergilerken, aynı zamanda kabin içi ergonomiyi destekliyor. Genel tasarım aynı olsa da menüye eklenen bir dizi grafik ve şema bunun şarj edilebilir bir hibrit olduğunun altını çiziyor.

225 BEYGİR GÜCÜNDE ELEKTRİKLİ HARMAN

Yeni C5 Aircross SUV Hybrid, benzinli motor ile elektromotoru bir arada kullanan yüksek verimlilik seviyesine sahip bir hibrit sistemle yollara çıkıyor. PureTech benzinli motor 180 HP güç üretiyor ve Euro 6 emisyon normunu karşılıyor. Motor ile şanzımanın arasına entegre edilen elektromotor ise 80 kW güç üretiyor. İlk hareket anından itibaren 320 Nm tork kullanıma sunulan sistem toplamda 225 HP güç üretiyor. Güç hibrit sistem için optimize edilen ë-EAT8 otomatik şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor.

SİSTEM 135 KM HIZA KADAR ÇALIŞIYOR

Elektromotoru 13,2 kWh kapasiteli yüksek voltajlı 200 V lityum-iyon batarya besliyor. 135 km/s hıza kadar çalışan sistem 50 km’ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş sunuyor. Dolayısıyla sürücü ev ve iş yerinde gerekli şarj imkânlarının da olması halinde hafta boyunca benzinli motoru hiç kullanmadan ev-iş-ev arasındaki yolculuklarını gerçekleştirebiliyor. 32 A Wall Box ve opsiyon olarak sunulan 7,4 kW şarj ile 2 saatten kısa bir sürede tamamlanabilen şarj süresi, Green’up™ Legrand 14 A soket ve 3,7 kW şarj ile 4 saat, standart 8 A yerel priz ve 3,7 kW şarj ile ise 7 saat oluyor. Sistem bataryaları şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 160.000 km’ye kadar veya 8 yıl garanti ile sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8

Benzinli motor: PureTech 180 S&S Euro 6 – 180 HP (132 kW)

Elektromotor güç üretimi: 110 HP (80 kW)

Elektromotor tork üretimi: 320 Nm

Sistem güç üretimi: 225 HP (165 kW)

Batarya: Yüksek voltajlı 200 Volt Li-iyon 13,2 kWh

Güç aktarımı: Önden çekiş, ë-EAT8 elektrikli otomatik şanzıman

Elektrikli menzil (WLTP): 50 km (135 km/s’ye kadar)

CO2 emisyon değeri (WLTP): 39 g/km

Karma tüketim (WLTP): 1,7 lt/100 km

Şarj süresi: 32 A Wall Box ve opsiyonel 7,4 kW şarj ile 2 saatten kısa

Green’up™ Legrand 14 A soket ve 3,7 kW şarj ile 4 saat

Standart 8 A yerel priz ve 3,7 kW şarj ile 7 saat