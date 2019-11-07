BemCar işçilik indirimli araç bakımına başladı

Borusan Otomotiv’in Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, yılın en büyük fırsatını BMW kullanıcılarının hizmetine sunuyor. 30 Aralık 2019 tarihine kadar, yaş sınırı olmaksızın tüm BMW modellerinde, bakım hizmetleri kapsamında tam yüzde 50 işçilik indirimi avantajı sağlanıyor.

Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden Alman BMW’nin Türkiye Distribütörü olan Borusan Otomotiv’in Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, yepyeni fırsatlarla BMW kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Yaş sınırı olmaksızın, tüm BMW modelleri için 30 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirilen bakımlarda tam yüzde 50 işçilik indirimi fırsatı sunuluyor. Salı ve Çarşamba günleri geçerli olan fırsattan faydalanmak için BMW kullanıcıları, www.bemcar.com online servis formu üzerinden veya 0212 669 09 09 numaralı iletişim hattıyla randevu alarak işçilik indiriminden faydalanabiliyor. Ayrıca kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye de www.bemcar.com web sitesinden ulaşılabiliyor.