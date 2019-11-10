Avrupa pazarına 2017’nin ilk çeyreğinde satışa sunulan Nissan Micra, Türkiye için yaklaşık 2 yıl bekledi. Bölgede sadece manuel versiyonla satılan Micra, Türkiye pazarı için otomatikle geldi.

İlk olarak yeni nesliyle 2016 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkan Nissan Micra, Avrupa satışlarına 2017 Mart’ta başladı. Otomatik versiyonu olmadığı için Türkiye pazarına yaklaşık 2 yıl adım atmadı. Beşinci nesil Micra’ya otomatik versiyon eklenince Türkiye’ye giriş yaptı.

YÜZDE 3 PAZAR PAYI ALACAĞIZ

Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri “Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra. Nissan’ın, 30 yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen ikonik modeli Micra ile Türkiye’deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni nesil ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi” dedi.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Nissan Micra’nın motor seçenekleri de yenilendi. 1.0 litrelik benzinli motorla donatılan araç, 100 beygir gücünde. 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzımanla satışa sunulan model, 100 kilometrede 4,6 litrelik yakıt tüketimine sahip. Modelde Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunulacak. Model, farklı iç renk seçenekleri, BOSE Personal ses sistemi ve orijinal aksesuar çeşitleriyle sürücülerin kendi tarzlarını yaratmaları konusunda fırsatlar sunuyor.

108 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Nissan Micra visia, tekna, platinum ve platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip. Başlangıç paketinde akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici gibi avantajlar da mevcut. Aracın başlangıç fiyatı ise 108 bin 900 lira olarak belirlendi. En üst donanım ise 149 bin 500 liradan satışa sunuldu.

YENİ NİSSAN MİCRA FİYATI TÜM DONANIMLAR