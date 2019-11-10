Eylül ayının son haftasında yerli modellere yapılan düşük faizli kredi kampanyası Eylül-Ekim döneminde yerlileri etkilemedi. Son bir aylık süreçte yerli satışları yüzde 17 geriledi. İthal araç satışları da aynı dönemde yüzde 45 artış kaydetti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Ekim ayında geçen yıla göre, yüzde 127 büyüyerek 50 bin adede yaklaştı. 2017 yılında 92 bin adetlik satış karşısında yüzde 46 küçülen iç pazarın zor günleri devam ediyor. Fakat, Ekim 2019’da toplam pazar 2018’in aynı dönemine göre, yüzde 127 artışla 49 bin 75 adete ulaştı. Asıl detay ise eylül-ekim aralığında. Eylül ayının sonlarına doğru gelen yerli modellere düşük faizli kredi satışlara hız kazandırdığı kadar, etkilemediği de görüldü.

İTHAL ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 45 ARTTI

Son bir aylık dönemde (Eylül-Ekim 2019) otomobil ve hafif ticari araç satışında yerli modellerin toplam satışları düşerken, ithaller arttı. Eylül ayında 19 bin 85 adete ulaşan yerli satışları, ekimde yüzde 17 küçülerek 15 bin 748 adede geriledi. İthal modellerde ise durum tam tersi. Eylül ayında 22 bin 907 adetlere ulaşan ithal araç satışları iç pazarda yüzde 45’lik artış gösterdi ve 33 bin 327’ye ulaştı.

3 YERLİ MARKA KAYBEDENLERDEN

Son bir aylık döneme baktığımızda yerli markaların çoğunluğunun satış kaybı yaşadığı görülüyor. Toplamda Fiat, Renault ve Toyota markalarının satış adetleri bu süre zarfında gerilerken, bazı markalarında Türkiye’de üretilen modellerinde satış kaybı yaşandı.

Listenin başında Fiat var. Markanın ağırlıklı olarak satış payını yerliler oluşturuyor. Bu dönemde markanın satışları yüzde 6,8 gerilemiş. Egea satışları yüzde 23 kayıp yaşadı. Modelin sadece sedan versiyonunda son bir ayda daralma mevcut. HB ve station wagon tarafında artış var. Hafif ticari tarafında da kayıp gözükmüyor.

Hyundai ise i20 ile neredeyse yüzde 100’lük artışa ulaşırken, i10 tarafında yüzde 19’luk kayba uğradı.

ISUZU sadece D-MAX modeliyle yüzde 17 düşüş yaşadı.

Renault’un toplam kaybı son bir aylık süreçte yüzde 58. Clio modelinde yüzde 71, Megane sedanda da yüzde 64’lük daralma var.

Toyota satışları ise yüzde 2 küçülmüş. Corolla yüzde 1,7 C-HR yüzde 49’luk gerileme söz konusu.