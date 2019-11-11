Otomotiv sektörüne ilişkin detaylar veren OSD Başkanı Yenigün, yapılan teşviklerin sürekliliği olması gerektiğini söyledi. Yenigün “Sadece bir tanesini veya belli şeyleri düzelttiğinizde kalıcı olmuyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de otomotiv üretimi, yılın 10 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 8 daraldı. 1 milyon 189 bin 539 adede gerileyen üretim, küçülmeye devam etti. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün üretim ve satışlarda daha fazla artış için birçok faktörün bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Bloomberg HT kanalına açıklamalarda bulunan Yenigün “Bu yıl başında ÖTV indirimi vardı. Çünkü sektör büyük kriz yaşıyor. Daha sonra faizlerdeki indirim olumlu etki yaptı. Ancak bunun süreklilik arz etmemesi sıkıntılı oluyor” dedi.

TEK BİR ŞEYİ DEĞİL SİSTEMİ AYAĞA KALDIRMAMIZ LAZIM

“Vergi yüksekliği, euro ve doların yüksekliği, alım gücünde azalma, faizlerde yükseklik, bankaların kredi verme iştahına bakınca her biri için bir şeyler yapıp sistemi ayağı kaldırmak gerekiyor” diye konuşan Yenigün “Sadece bir tanesini veya belli şeyleri düzelttiğinizde kalıcı olmuyor” açıklamasını yaptı.

MİLYONLUK PAZARDAN ÇOK UZAK

Yılın tamamında 450 – 475 binlik satış öngörüsü olduğunu kaydeden Haydar Yenigün “Bu da 2017’de gelinen 1 milyon adetle karşılaştırıldığına yüzde 50’den fazla daralma anlamına geliyor. Özetle üretime yansımasını önümüzdeki dönemde de çok göremeyeceğiz” şeklinde konuştu.

HURDA İNDİRİMİ DEVAM ETMELİ

2020 öngörülerine dair ise Yenigün “Toplam satışların 600 bin civarında olması öngörülüyor. Bu da 2017 ile kıyaslayınca pazarın yüzde 35 – 40 civarında düşük olması anlamına geliyor. Hurda indirim teşviği aralıkta bitiyor. Bunun devam etmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu. Yenigün teşviklerin bir miktar daha birlikte uzamasının otomotivdeki resmi olumluya doğru çevireceğini de sözlerine ekledi.