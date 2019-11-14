Egea Seni Piste Çağırıyor evinde final yaptı

Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliği, 2019 yılının finalini Bursa’da gerçekleştirdi. Bursa Yunuseli Havalimanı’nda, iki gün süren etkinliğe, günde yaklaşık 250 kişi katıldı.

2017 yılından bu yana düzenlenen Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinin, 2019 yılı finali Bursa’da gerçekleşti. Bursa Yunuseli Havalimanı’nda organize edilen etkinlik, hayata geçirilen 27’nci güvenli sürüş eğitimi aktivitesi oldu. Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ve Fiat’ın bölgedeki güçlü temsilcileri, Birmot Bursa ile Banoto Otomotiv’in ev sahipliğindeki iki gün süren etkinliğe 250’ye yakın kişi katıldı.

180 BEYGİRLİK EGEA’LAR PİSTTEN İNMEDİ

Hafta boyunca Birmot Bursa ve Banoto Otomotiv’e gelerek Fiat Egea model ailesinden herhangi biriyle test sürüşü yapan katılımcılar, bir yandan güvenli sürüş eğitimi alırken aynı zamanda Egea Sedan‘ın pist için özel olarak geliştirilen 180 HP’lik özel versiyonunu deneyimleme imkânı buldu. Aktivitede ayrıca Fiat Motor Sporları’nın, fiziksel engelli bireyler için hazırladığı yarış otomobili de kullanıcıların ilgisiyle karşılaştı.

2017 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR

En güçlü müzik platformu PowerApp’in destek verdiği ve 2017 yılından bu yana aralıksız olarak Türkiye çapında gerçekleştirilen etkinlik, Fiat Motor Sporları’nın Tofaş Ar-Ge’de geliştirdiği Egea Sedan’ın pist şartlarına özel, 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik özel aktivite versiyonu kullanılıyor.

6 ADET ARAÇLA BAŞLADI

Fiat Egea Sedan, tıpkı seri üretim otomobiller arasında olduğu gibi, şimdi de pist üzerinde ezberleri bozuyor. Ehliyet sahibi tüm erkek ve kadın otomobilseverlerin etkinliğin düzenlendiği illerde bulunan Fiat bayiliklerine başvuru yaparak katılabildiği organizasyon, özel olarak hazırlanmış 6 adet Fiat Egea Sedan ile birlikte Tekirdağ-Çorlu’da başladı. Fiat’ın pist versiyonuyla, heyecan dolu motorsporları dünyasını yakından tanıma fırsatı yakalayacak katılımcılar, aynı zamanda güvenli otomobil kullanımı hakkında bilgilendiriliyor.