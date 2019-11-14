Brisa, Otopratik’in gelecek vizyonunu ve yenilikleri aktarmak üzere Otopratik Franchise Toplantısı’nda iş ortaklarıyla bir araya geldi. Otopratik tabelasını taşıyan nokta sahipleri de kendi deneyimlerini aktardıkları sunumlarla katkıda bulundular.

Brisa, Otopratik iş ortaklarına özel bir toplantı gerçekleştirerek markanın servis mükemmelliği standardını korumak ve yaygınlaştırmak için aldığı aksiyonları paylaştı. Otopratik iş ortakları, Brisa yöneticilerinden iş süreçleri, tedarik, yazılım ve donanımlar, pazarlama ve iletişim, hukuki süreçler, teknik eğitim ve denetimler konularında son gelişmeleri dinlediler. Otopratik markasını gururla temsil eden iş ortakları kendi tecrübelerini paylaştı. Bu çatı altında olmanın kendi işlerine yaptıkları katkılarla ilgili bir oturum gerçekleştirdi. Toplantının ilerleyen saatlerinde otomotiv dünyasının duayenlerinden Saffet Üçüncü de katılarak mobilitenin geleceği ve yeni araç teknolojileri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

20 NOKTADA ÜSTÜN SERVİS

İş ortaklarını markalaşma, kurumsal denetim ve eğitimler, finansal ve operasyonel destek ile güçlendiren Brisa, Otopratik ailesine yeni katılan 20 nokta ile üstün servis standardını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene içinde operasyonel filo kiralama şirketleriyle gerçekleştirdiği araç bakım anlaşmaları ile filo araç pazarının %50 si için anlaşmalı servis noktası konumuna gelen Otopratik noktaları müşteri portföyünü genişletirken servis mükemmelliği anlayışından ödün vermiyor. Şu an Türkiye’de 60 mağaza ile hizmet veren Otopratik, kesintisiz yolculuk deneyimi için sunduğu yenilikçi hizmetleri de yeni noktalarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

HIZLI ARAÇ BAKIM KONSEPTİ

Hem sürücüler hem de iş ortakları için yenilikler sunan Otopratik’i sürekli olarak geliştirmeye odaklandıklarını dile getiren Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, “Sektörümüze bir ilk olarak sunduğumuz araç hızlı bakım konseptimiz Otopratik’in yaygınlaşması kadar hizmet mükemmelliğini de sürdürülebilir kılmak bizim için kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda, iş ortaklarımızın hem müşteri hem de tedarik tarafında ihtiyaçlarının farkında olarak, sürdürülebilir ve kârlı bir altyapı kurduk. Bu kapsamda Sabancı Holding ve Brisa’nın deneyimi ve gücünü iş ortaklarımıza sunuyoruz; ulusal ve uluslararası iş ortaklarımız, ortak satın alma sistemimiz, düzenli eğitim ve danışmanlığımız, dijital ve teknolojik altyapımızla onları destekliyoruz.

HEDEF 200 NOKTA

Güçlü iş birliğimizi derinleştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Otopratik Franchise Toplantısı da bu stratejimizin bir parçası. Önümüzdeki dönemde de doğru iş ortaklarıyla sürdürülebilir büyüme için çalışmaya, katma değer yaratmaya ve hizmetlerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. Otopratikte hedefimiz; kalite standartlarımızı artırarak 2022 sonunda 200 noktaya ulaşarak müşterilerimize yakın ve hızlı hizmet sunmak” dedi.