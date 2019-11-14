Türkiye’de üretilen Hyundai i20 dünya şampiyonu oldu. Hyundai i20, WRC Dünya Ralli Şampiyonası 2019 sezonunu 380 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Hyundai Motorsport, 2019 WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nı markalar kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Thierry Neuville, Sebastien Loeb, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen gibi dünyaca ünlü pilotlarıyla sezona fırtına gibi giriş yapan Hyundai Motorsport takımı, Fransa Rallisi, Arjantin Rallisi, Sardinya Rallisi ve İspanya Rallisi olmak üzere 4 farklı ülkede yarışı birincilikle tamamladı. Ayrıca, 13 kez de podyuma çıkarak iddiasını sürdüren Hyundai Takımı, toplamda 380 puana ulaşarak markanın tarihinde bir ilke imzasını attı.

KUPA 6 ARALIKTA ALINACAK

Güney Galler bölgesindeki orman yangınları nedeniyle iptal edilen Avustralya Rallisi ise sezonun son yarışıydı. İptal edilen yarışla beraber şampiyonluğu tescillenen Hyundai Motorsport, kupasını 6 Aralık’ta teslim alacak. Zafer ve üzüntüyü bir arada yaşayan pilotlar ve tüm takım çalışanları, yangından etkilenen herkese en iyi dileklerini iletmeyi de unutmadı.

HYUNDAI i20 COUPE

Gövdesi ve alt yapısı İzmit’te üretilen Hyundai i20 Coupe WRC, sezonun tüm etaplarında istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde performans göstererek ralli tutkunlarının da en büyük favorisi haline geldi. 19 Aralık 2012 yılında kurularak testlere başlayan i20, 2014 yılında da resmi olarak yarışlara katıldı. Aynı sezon içerisinde Meksika Rallisi’nde ilk podyumuna Thierry Neuville ile çıkan Hyundai Takımı daha sonra Almanya Rallisi’ni kazanarak gelecek yıllar için umut aşılamaya devam etti.

380 PUANLA ŞAMPİYON

WRC dünyasında saygınlığını artırarak zafere emin adımlarla koşan Hyundai Takımı, 2016 yılında müşterileri için geliştirdiği R5 kategorisiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti ve ralli severlere tam zamanlı hizmet etmeye başladı. Sezon boyunca 12 kez podyuma çıkan pilotlar, Arjantin ve Sardinya’da ise birincilik elde ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. 2017’de dört, 2018’de ise üç kez birincilik kazanan takım, 2019 yılında da 380 puanla markalar şampiyonu oldu. 2020 yılında yapılacak zorlu yarışlar öncesi, takıma 2019 WRC Şampiyonu Estonyalı Ott Tanak’ı da dahil eden Hyundai, böylelikle motorsporları dünyasında rekabete bambaşka bir boyut kazandırmış oldu.

N DEPARTMANIMIZIN PERFORMANSI YÜKSEK

Hyundai Motor Grubu Ürün Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Thomas Schemera. “Hyundai Motorsport, Hyundai’nin dayanıklılığını ve N departmanımızın yüksek performans ruhunu çok iyi bir şekilde harmanlıyor. Takımın şampiyonluk adına sergilediği kararlı mücadeleyi izlemek inanılmazdı ve Hyundai’nin ilk kez WRC dünyasında böyle bir zafere ulaşması da bizim için bir ayrıcalıktı. Motorsporları ve yüksek performans zafere birlikte gider ve ikisini birbirinden ayırmak imkansızdır. Biz de ralli etaplarındaki başarımızı yol versiyonlarımıza aktararak müşterilerimizin sürüş zevklerini arttırmaya odaklanacağız” dedi.