Opel Türkiye PSA Grubu’nun bünyesine girmesiyle birlikte değişiklikler birbiri ardına sıralanıyor. Şimdi de markanın Genel Müdürülük görevine Alpagut Girgin getirildi.

PSA Grubu’nun değişim rüzgarı markalar üzerinde esmeye devam ediyor. En son Opel Türkiye’de değişim rüzgarlarından nasibini almıştı. PSA bünyesiyle birlikte Genel Müdür değiştiren marka, ikinci bayrak değişimini yaptı. Ekim 2018’den bu yana Opel Türkiye Genel Müdürü pozisyonunda bulunan Çağrı Öztaş’ın ayrılık kararı almasının ardından, 14 Kasım 2019 tarihi itibarıyla göreve Alpagut Girgin getirildi.

KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel Türkiye’deki yönetim değişikliği ile ilgili olarak; “Çağrı Öztaş’a bugüne kadar Opel markasına sağladığı katkılardan ve markaya başarılı bir şekilde liderlik ettiğinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyorum.” dedi. Alpagut Girgin’in yeni görevini tebrik eden Cornuaille; “Alpagut çok güçlü bir otomotiv geçmişine sahip konusunda uzman bir profesyonel. Kendisinin liderliğinde Opel Türkiye ekibi ve bayi ağımız ile yeni başarılar elde edeceklerine olan inancım tam.” dedi.

MARKAYA YABANCI DEĞİL 20 YILDIR ‘OPEL’Cİ

Genel Müdürlük görevine atanan 1974 doğumlu evli ve iki çocuk babası olan Alpagut Girgin, 1999 yılından bu yana Opel bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı. Son olarak Satış Direktörü olarak görev yapan Girgin, 14 Kasım itibarıyla Groupe PSA Türkiye çatısı altında Opel Türkiye operasyonunu yönetecek. Alpagut Girgin; bugüne kadar Opel markasına sağladığı katkılardan dolayı Öztaş’a teşekkürlerini iletirken, Opel markası ile sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini vurguladı. Girgin;“Opel markamız ile 2019’da tekrar bir büyüme ivmesi yakaladık. Bu ivmeyi 2020’de pazara sunacağımız yeni Corsa ile daha da yükselteceğiz. Müşteri memnuniyetini temel alan kaliteli hizmet anlayışımız ve iş ortaklarımızın da desteği ile daha fazla Opel müşterisine ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.