Otomobil almak zengin işi oldu artık 1 milyon bile sınır değil

Otomobilde demode vergi sistemi, yüksek kur ve enflasyon tüketicinin alım gücünü yok etti. Artık orta sınıfın bile otomobil alma hayali yok oldu, satışlar sadece zengine yapılır hale geldi. Hyundai Genel Müdürü Berkel “Düşük ÖTV’li araçların satışları gün geçtikçe azalıyor. Oradaki müşterilerin fiyat artışıyla doğru orantılı alım güçleri artmadı” dedi. Opel Genel Müdürü Girgin ise “Önemli bir kesim ihtiyaç için değil yatırım için alıyor. Şu an beşinci aracını alanlar bile var. Vergide alt baremler çalışmıyor. 1 milyon lira bile artık sınır değil” yorumunu yaptı.

ALİ YILDIRIM

Pandemiyle birlikte gündeme gelen çip krizi ve tedarik sorunları otomotiv sektörünün akışını tüm dünyada sekteye uğrattı. Bu dönemde parası olan bile araç bulamazken, alt ve orta sınıfın zaten otomobil hayali bile kalmadı. Türkiye’de de tedarik krizine ek olarak kur ve vergi silsilesi eklenince fiyatlar aldı başını gitti. Otomobil artık tam bir yatırım aracına dönüşürken, milyonluk etiketler bile sadece zenginleri frenleyemiyor. Hemen hemen her gün artan fiyatlar karşısında, tüketici de şaşkına dönerken, buna eklenen tedarik sorunuyla patronlar bile sıra bekliyor.

EV ALAMAYAN PARAYI OTOMOBİLE YATIRIYOR

İzmir’de gerçekleşen Hyundai Staria lansmanında açıklamalarda bulunan Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, müşteri tarafında talebin canlı olduğunu söyledi. Berkel “Çünkü şunu görüyoruz. İnsanlar biraz da böyle kur artışı yaşandığı dönemde mevcut birikimini değerlendirmek istiyor. Biliyorsunuz ev ve araç iki önemli emtia olarak görülüyor. Nisan ayında yüzde 80 ÖTV’li araçların satışları yüzde 70’lere dayandı. Son aylarda daha üst baremde ÖTV’si olan araçlar satılıyor. Biraz daha alım gücü yüksek olan kişiler araç alımına yöneliyor gibi gözüküyor. Alt baremde yer alan ÖTV’deki araçların satışları gün geçtikçe azalıyor. Çünkü oradaki müşterilerin fiyat artışıyla doğru orantılı alım güçlerinde artış çok yok” dedi. Vergi sisteminin tekrar ele alınması gerektiğini söyleyen Berkel şunları aktardı: “Artık doğru bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Fiyatlar, kurdan dolayı sürekli artıyor. Vergilerin oranları da yüksek olunca fiyat artışları durmuyor. Ara kademelerin etkisi sınırlı kaldı. Kurlar arttıkça etkisi kayboluyor.”

VERGİDE BAREM İŞLEVSİZ KALDI

İstanbul’da gerçekleşen Opel Grandland lansmanında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin de otomobili yatırım aracı olarak görenlerin son 1 yılda arttığını belirtti. Otomotiv sektöründe ‘yatırım aracı oldu’ cümlesini son dönemde her gün duyduklarını ve sahadan aldıkları bilginin de bunu teyit ettiğini söyleyen Girgin “Şu an insanlar birikimlerini koruma yolunda altın, gayrimenkul ve araç yatırımı yapıyorlar. Gayrimenkul için makas biraz açıldı son dönemde. Otomobilin bir kısmı hala daha ulaşılabilir. Son 1 yıl içerisinde araç alan önemli bir kesim ulaşımını sağlamak için otomobil almıyor. Şu an ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü aracını yatırım ve birikimini koruma amaçlı alan müşteri oranımız arttı. ‘Araç alalım. Yatırımımızı, birikimimizi bu yolla koruyalım. Çok güvenli liman’ yaklaşımı var mı? Evet var” şeklinde konuştu. 1 milyon liralık otomobillerin artık sektör için psikolojik bir baraj olmaktan kalktığına değinen Girgin “Kur yüzde 5 arttığında otomatik olarak araçların yüzde 5 artması gerekir. Yüzde 80’lik birimde satılan araçların oranı yüzde 75’e dayanmış. Muhtemelen mayıs ayında yüzde 80-85 olacak. Bu demektir ki alt baremlerimiz çalışmıyor. Yani işlevi yok. Motor hacmini dikkate alan bir vergi sisteminin çok çağdaş bir yapı olduğuna ben inanmıyorum” yorumunu yaptı.