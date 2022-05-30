Yeni Grandland Türkiye’de yola çıktı

Yeni Opel Grandland, Türkiye’de satışa sunuldu. Modelde, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzin ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleri görev yapıyor. Aracın başlangıç fiyatı ise şimdilik 809 bin 900 lira.

Opel SUV segmentindeki hamlesini güçlendirmeye devam ediyor, Mokka, Crossland ve Grandland ile elini güçlendirdi. Yeni Grandland modelini tanıtan marka, Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip. 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen yeni Grandland, tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor. Yeni Opel Grandland, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla Opel showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

5 FARKLI RENK SEÇENEĞİNE SAHİP

Yeni Opel Grandland’in modern tasarımı, cesur ve yalın çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor. İlk etapta markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan ‘Opel Vizör’ ön cephede dikkatleri çekiyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise diğer SUV modellerinde olduğu gibi bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, çamurluklar ve kapı korumaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Vertigo Mavi ve Yakut Kırmızı olarak 5 farklı gövde rengi seçeneğine sahip yeni Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

130 BEYGİRLİK BENZİNLİ VE DİZEL

Yeni Grandland, hem turbo benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle tüketicilere farklı alternatifler sunuyor. Yüksek verimliliğiyle sınıfında fark yaratan 1.2 litrelik turbo benzinli motor, ürettiği 130 HP güç ve alt devirlerden itibaren sunduğu 230 Nm tork ile hem performans hem de verimliliğiyle öne çıkıyor. Turbo benzinli ünite Grandland’i, 0’dan 100 km/s hıza 10,3 saniyede çıkartırken; 100 kilometrede ortalama 6,4 – 6,6 lt yakıt tüketip, 144 – 149 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor. Dizel tarafında ise verimliliği ve yüksek torkuyla ön plana çıkan 1.5 litrelik motor, tüketicilere sunuluyor. 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerine sahip motor, Grandland’i 0’dan 100 km/s hıza 11,5 saniyede ulaştırırken, 100 kilometrede ortalama 5,1 – 5,2 lt yakıt tüketip, 133 – 138 g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor. Yeni nesil motorlar, aracın hafif yapısı ile günlük kullanımda akıcı ve rahat bir sürüş sağlıyor. Bu motorlara, uyarlanabilir vites programları ve Quickshift teknolojisine sahip AT8 otomatik şanzıman eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

7 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN

Yeni Opel Grandland’in kokpiti yenilikçi olmasının yanında, temel ihtiyaçlara da odaklanıyor. İki geniş ekran bir ünitede toplanarak Opel Pure Panel’i oluşturuyor. Tüm donanımlarda standart olan tamamen dijital, sürücü odaklı kokpit sezgisel bir kullanım sunarken, sürücüyü karmaşık bir deneyimden de uzaklaştırmış oluyor. Edition donanımında her iki ekran da 7 inç olarak sunulurken, Elegance ve Ultimate donanımlarında yer alan 12 inçlik sürücü bilgi ekranı, sınıfında referans noktasını oluşturuyor. 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ise sürücüye dönük tasarımıyla sürüşe odaklı, daha güvenli bir yolculuğa olanak sağlıyor.

168 LED İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Yeni Opel Grandland, SUV’un Amiral Gemisi tanımlamasını hak edecek şekilde çok sayıda yeni teknolojiyi kullanıcılarla buluşturuyor. Uyarlanabilir IntelliLux LED® Pixel Farlar, gece görüş sistemi ve yarı otonom sürüş özelliği de yeni Grandland’de ilk kez sunuluyor. Sınıfının referans noktası olan uyarlanabilir IntelliLux LED® Pixel Farlar, far başına 84 adet olmak üzere 168 LED hücre ile ışık huzmesini trafikteki diğer paydaşların gözlerinde parlama yapmadan sürüş koşullarına ve çevreye kusursuz bir şekilde uyarlıyor. Yeni Grandland’de ayrıca giriş seviyesi donanımdan itibaren full LED farlar standart olarak yer alıyor. Yeni Grandland, özellikle geceleri karanlık kırsal yollarda seyir halindeki tüm kullanıcıların ve diğer canlıların güvenliğini gece görüş sistemi teknolojisi ile sağlıyor. Sistemin kızılötesi kamerası, çevredeki sıcaklık farkına bağlı olarak Grandland’in sürüş yönünde 100 metre ileriye kadar insanları ve hayvanları algılıyor. Gece görüş sistemi, sürücüyü sesli olarak uyarıyor ve yeni Pure Panel’deki dijital sürücü bilgi ekranında konumlarını gösteriyor. Aracın önündeki yaya veya hayvan, çevreden net bir şekilde ayırt edilecek şekilde renkli olarak vurgulanıyor.