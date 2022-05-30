1.5 milyon liraya mini elektrikli SUV

Mercedes-EQ kompakt SUV segmentindeki tamamen elektrikli EQA ve EQB modelleri, Türkiye’de satışa sunuluyor. Maksimum 4.6 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken iki model de 1.5 milyon liraya yakın fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Mercedes-EQ kompakt SUV segmentindeki tamamen elektrikli EQA ve EQB modelleri, Türkiye’de satışa sunuluyor. Maksimum 4.6 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken iki model de 1.5 milyon liraya yakın fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. EQC, EQS ve EQE’nin ardından Türkiye pazarındaki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısı 5’e yükseliyor. Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli ilk kompakt otomobilleri EQA ve EQB’nin ortak özelliklerinden bazıları; güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ ile tahmine dayalı navigasyon.

MENZİLLER 400 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE

EQA ve EQB’de ilk aşamada 292 HP güç ve 520 Nm tork üretebilen 2 adet elektrikli motor, 4MATIC dört tekerlekten çekişle zemine aktarılıyor. Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan otomobiller, 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunabiliyorlar. EQA ve EQB’de, 11 kw AC şarj kapasitesi ve 66,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Tam şarjlı haldeyken EQA 350 4MATIC 422 km, EQB 350 4MATIC ise 407 km’ye varan tamamen elektrikli menzil sunuyor.

7 KOLTUK SEÇENEĞİ BİLE SUNUYOR

Yeni EQB, 5 veya 7 koltuklu oturma seçenekleri ile sunuluyor. Bu sayede Yeni EQB, Türkiye’de, tamamen elektrikli kompakt SUV’ler arasında 7 koltuk seçeneğini sunabilen tek otomobil unvanını elde ediyor. Lüks kompakt sınıftaki Yeni EQB, 4684 mm uzunluk, 1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğiyle geniş iç hacim sunuyor. Yeni EQB’nin modüler yapıdaki yükleme alanında farklı boyutlar kolaylıkla ayarlanabiliyor. İkinci sıra koltukların en öne alınmasıyla bagaj hacmindeki artış 190 litreyi buluyor. Çocuk koltuğu takılabilen üçüncü sıradaki opsiyonel iki koltuğu, 1,65 metreye kadar olan yolcular rahatlıkla kullanabiliyor. Açılabilir koltuk başlıkları, tüm dış koltuklarda kemer gerdiricili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri ve üçüncü sıradaki yolcuları da kapsayan yan hava yastıkları, gelişmiş güvenlik sağlıyor.

GENİŞ VE TEKNOLOJİK KOKPİT

Mercedes-EQ’nun Progressive Luxury özelliğini keskin ve karakteristik bir şekilde yorumlayan EQB’nin ön konsolunun geniş yüzeyi, sürücü ve yolcu alanında bir oyuğa sahip. Sürücü, kontrol ve gösterge ekranlarını bir araya getiren MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) geniş ekranlı kokpit tarafından karşılanıyor. Kapılar, orta konsol ve ön konsolun yolcu tarafında kullanılan alüminyum boru şeklindeki süslemeler, iç mekandaki kalite algısını destekliyor.

5 ELEKTRİKLİ MODELLE PAZARA DAHİL OLDU

Tamamen elektrikli otomobillere olan yatırımlarını artırarak sürdüren Mercedes-Benz, Mercedes-EQ alt markasındaki EQA ve EQB modellerini Türkiye pazarında sunmasıyla, bu alandaki 2022 yeniliklerini tamamlıyor. EQC ile başlayan tamamen elektrikli modelleri 2022 yılında “Elektrikli otomobillerin S-Serisi” EQS ve mayıs ayında da sportif sedan EQE takip etti. Kompakt SUV sınıfındaki iki yeni model EQA ve EQB ile elektrikli otomobiller pazarındaki iddiasını pekiştiren Mercedes-EQ, toplam Mercedes-Benz satışları içindeki elektrikli otomobillerin elde edeceği payı da artırmak adına önemli bir aşamaya geçiyor.