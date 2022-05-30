Yeni Skoda Karoq 1 yılda yüzde 100 fiyat farkıyla geldi

Skoda yeni Karoq modelini tanıttı. Modelin fiyatı 1 yılda yüzde 100 arttı. Türkiye’de satışa sunulan Karoq, 809 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, geçen yılın aynı dönemine 380 bin liralık etiket taşıyordu.

Skoda yeni Karoq modelini tanıttı. Modelin fiyatı 1 yılda yüzde 100 arttı. Türkiye’de satışa sunulan Karoq, 809 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, geçen yılın aynı dönemine 380 bin liralık etiket taşıyordu. Yenilenen Karoq, Elite, Prestige ve Sportline olmak üzere üç donanım seviyesiyle müşterilerle buluştu. Yenilenen Karoq, 150 PS güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ile satışa sunuldu. Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimine sahip olan motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi. Direksiyonda bulunan vites kulakçıkları ve sürüş modu seçenekleri ise, sürüş keyfini artırıyor.

10.25 İNÇ’LİK EKRAN

Karoq modeli, güçlü teknolojik donanımlarıyla iddiasını daha da artırmayı başardı. 5 farklı temaya sahip 10.25 inç dijital gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay bağlantı özelliği, kablosuz şarj fonksiyonu ve 10 farklı renge sahip LED iç ambiyans aydınlatması gibi özellikler öne çıkıyor. Bununla birlikte yeni KAROQ elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, arka yolcular için havalandırma çıkışları gibi birçok donanımla tercih edilebiliyor. Karoq’da mevcut renklere ek olarak yenilenen modelde Phoenix Turuncu ve Graphite Gri gövde renkleri sunuluyor. Yeni Karoq, çevreci yanını Prestige donanımında PET şişelerin geri dönüştürülmesiyle oluşturulan Eco Mocca döşemeleriyle daha fazla vurguluyor.

SPORCU KAROQ HEMEN HEMEN 1 MİLYON TL

ŠKODA, aynı zamanda KAROQ Sportline modelini de 954 bin 900 TL fiyat ile Türkiye’de satışa sundu. Daha sportif bir tasarıma sahip olan KAROQ, pratiklikten ödün vermeden sportiflik isteyen sürücüleri hedefliyor. KAROQ Sportline’ın kendine has tasarım unsurları arasında daha sportif ön-arka tampon tasarımı, siyah çerçeveli ön panjur, siyah ayna kapakları, özel Sportline koltuklar ve döşemeler yer alıyor.