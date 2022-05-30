Nissan Ariya Kuzey Kutbu yolcusu

Nissan Ariya, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na dünyanın ilk tamamen elektrikli sürüş macerasını üstlenmek için İngiliz maceracı Chris Ramsey ile ortaklığını duyurdu.

Mart 2023’te yola çıkacak olan kutup noktaları gezisinde Chris Ramsey ve Nissan Ariya e-4ORCE ekibi, -30⁰C ile 30⁰C arasında değişen tahmini sıcaklıklarla, çeşitli bölgeler ve kıtalar arasında 27.000 kilometreden fazla seyahat edecek. Ramsey, Antarktika’ya geçmeden önce Kuzey Kutbu’ndan Kuzey, Orta ve Güney Amerika’ya doğru ilerlerken herhangi bir araçla kutuptan direğe giden ilk kişi olacak. Rotada, dünyanın en zorlu, acımasız ve yine de güzel manzaralarından bazıları aşılacak. Karla kaplı buzul manzaralarından tehlikeli dağ tırmanışlarına ve uçsuz bucaksız çöl kum tepelerine kadar Nissan Ariya kutup noktaları macerası, nefes kesici ve keşfedilmemiş bölgelerden geçecek.

MÜKEMMEL BİR YOL ARKADAŞI OLACAK

Nissan Genel Müdür Yardımcısı, Küresel Pazarlama ve Satış Başkanı Asako Hoshino, “Chris Ramsey ve Pole to Pole keşif ekibiyle ortaklığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz” dedi. “Tamamen yeni, ve elektrikli Ariya crossover SUV, daha ileriye, daha kolay ve konforlu bir şekilde gitmenizi sağlıyor. Çeşitli yüzeylere göre gelişmiş stabilite ve çekiş sağlayan e-4ORCE kontrol teknolojisi ile, Nissan Ariya’nın Chris ve ekibi için zorlu tamamen elektrikli yolculuklarında mükemmel bir yol arkadaşı olacağına eminiz.” Bu zorlu ve heyecan verici macera, şirketin merkezi odak noktası elektrifikasyon ile mobilite ve ötesini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli vizyonu olan Nissan Ambition 2030’u destekliyor. Vizyon, müşteri yolculuklarını ve toplumu güçlendiren heyecan verici araçlar ve teknolojiler sunmayı amaçlıyor.

ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Dondurucu Kuzey Kutbu ve Antarktika koşullarına hazırlık olarak, Ramsey’in Nissan Ariya e-4ORCE keşif seferi, yükseltilmiş lastikler ve süspansiyon ile zorlu arazilerde yürüyüşe uygun özel bir sağlam dış cephe ile değiştirilecek. Bir diğer modifiye edilmemiş Nissan Ariya e-4ORCE ise, Amerika kıtasında bir destek aracı olarak görev yapacak. e-4ORCE, yumuşaklık ve denge için güç çıkışını ve fren performansını doğru şekilde yöneten Nissan’ın en gelişmiş dört çeker kontrol teknolojisidir. Sistem, ıslak ve karlı yollar dahil olmak üzere çeşitli zeminlerde, sürüş stilinde değişiklik yapılmasına gerek kalmadan amaçlanan sürüş çizgisini izleyerek sürücünün güvenini artırıyor.