Uzaydan geldim dese herkes inanır

Hyundai yeni Staria modelini Türkiye pazarına sundu. Konsept bir otomobil gibi görünen model alışılmışın dışında bir tasarımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Model, 3+3+3 düzenindeki 9 kişilik oturma kapasitesiyle de üst düzey konfor vaat ediyor.

ALİ YILDIRIM-İZMİR

Hyundai yeni Staria modelini Türkiye pazarına sundu. Konsept bir otomobil gibi görünen model alışılmışın dışında bir tasarımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İzmir’de gerçekleştirilen lansmanda inceleme fırsatı bulduğumuz Hyundai Startia, büyük camları, yuvarlak hatları ve özellikle ön yüzdeki LED şerit şeklindeki farlarıyla oldukça kaliteli bir görünüm sunmayı başarmış. Türkiye’de sadece tek versiyonla sunulan araçta aynı zamanda 2.2 litrelik tek motor seçeneği görev yapıyor.

659 BİN 900 LİRALIK FİYATA İYİ ÇALIŞILMIŞ

Otomobil konforunu aratmayan Hyundai Staria, hafif ticari araçtan ziyade binek araç özellikleriyle yola çıkıyor. Bu yüzden aracın özel tüketim vergisi de (ÖTV) yüzde 15 olarak hesaplanıyor. 8+1 oturma düzenine sahip Hyundai Staria modelinin fiyatı da 659 bin 900 lira olarak belirlenmiş. Aslında ilk bakışta elektrikli bir otomobili andıran model, Hyundai Tucson ile aynı platformu kullanıyor.

MPV’YE TEKRAR MERHABA DİYORUZ

Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai markası tüm dünya çapında büyük bir değişim ve gelişim içinde. Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biriyiz. Marka olarak geleneksel üretici olmaktan uzaklaşıp insanoğlunun geleceğine yön veren ve hayatlarımızı her alanda kolaylaştıran mobilite çözümleri sağlayan bir marka olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda; 2022’deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu Staria ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Ön farları sayesinde fark yaratan tasarımıyla, tüm yolcularına rahat ve konforlu bir yolculuk sunan kullanışlılığıyla, yüksek kalitesiyle, yeni yaklaşımlar sunan teknolojik özellikleriyle ve Türk aile yapısına uyan geniş iç hacmiyle STARIA’nın Türkiye’de önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz” dedi.

İÇERİDEN BİLE DIŞARIDAYMIŞ GİBİ TASARIM

Araç dışardan bakıldığında aslında tamamen modern çizgilerden oluşmuş. Uzay gemisine benzeyen bir tasarıma sahip olan Hyundai Staria, yatay gündüz farlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve ciddi anlamda içerideki ferahlığı artırıyor. “Hanok” olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, Staria’nın iç mekanında kendisini fazlasıyla gösteriyor. Araç içindeki yolcuların dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi yaşamalarını sağlıyor. Arka kısımdaysa göz alıcı diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış. Ticari araçlara bambaşka bir kimlik kazandırmak için sıradanlıktan uzak, lüks bir görünüm sunan STARIA, segmentindeki tüm beklentileri karşılayan çok özel teknolojik öğelere de sahip.

İÇ MEKAN DA TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip.

BAGAJ HACMİ 1300 LİTREYE ULAŞABİLİYOR

Hyundai mühendisleri STARIA’nın iç mekanını tasarlarken aynı zamanda yük veya eşya taşınmasına da fırsat veriyor. 60/40 oranında katlanabilen koltukların minder kısımları da üst tarafa doğru yatırılarak ekstra alan sağlanmış oluyor. Arka sıradaki tüm koltukların bel kısımları da yatırıldığı zaman koltuklar çıkarılmadan dahi muazzam bir kargo alanı elde ediliyor. Bagaj kapasitesi, arka sıradaki koltuk öne kaydırıldığında da tam 1.303 lt hacim sağlıyor. Bu da hem aile hem de ticari amaçla kullanıma yeşil ışık yakmış oluyor.

2.2 LİTRELİK DİZEL MOTOR TEK SEÇENEK

Hyundai STARIA, ülkemize 2.2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile ithal ediliyor. Hem ekonomik hem de performanslı olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm. Önden çekişli Hyundai STARIA, yepyeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip. Çoklu bağlantılı arka süspansiyonla üretilen otomobil, optimize edilmiş motor performansını en iyi şekilde yol aktarırırken aynı zamanda uzun süreli yolculuklarda ekstra konfor ve sürüş keyfi sunuyor. Hyundai STARIA, ülkemizde 5 farklı gövde rengi (Derin Siyah Sedefli, Gümüş Gri, Krem Beyaz, Grafit Gri ve Gece Mavisi) ile satışa sunulurken iç mekanındaysa gri ve siyah renk kombinasyonuna yer veriyor.