Petlas en büyükler arasında 9 sıra birden yükseldi

Petlas Türkiye’nin en büyükleri arasında yerini aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli sermayeye sahip lastik markası Petlas, 73’üncü sıraya yükseldi.

Petlas Türkiye’nin en büyükleri arasında yerini aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli sermayeye sahip lastik markası Petlas, 73’üncü sıraya yükseldi. Sektöründe en fazla ciro artışı sağlayan üretici olan Petlas, sıralamada 9 sıra birden yükselerek lastik sektörünün en çok büyüyen şirketi oldu. 2021 yılı üretimden net satışları 5 milyar 233 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Petlas, sektörünün lider markası olma yolunda istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Petlas, bir önceki yıl da 13 sıra birden yükselerek listede 82’nci sırada yer almıştı.

YATIRIMLA BÜYÜME SÜRÜYOR

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 73’üncü sırada yer almanın Petlas’ın sektöründe istikrarlı ve emin adımlarla ilerleyişinin kanıtı olduğunu ifade etti. Safa Özcan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yarım asırdır hazırlanan bu araştırma Türkiye ekonomi tarihi açısından adeta bir kayıt defteri niteliği taşıyor. Petlas olarak Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 73’üncü sırada yer alarak Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunan en büyük şirketlerden biri olmak bize gurur veriyor. Ülkemizin üretim gücüne inancıyla, üretime yaptığı yatırımlarla hızla büyüyen Petlas hem Türkiye’de hem de Dünyanın 120’den fazla ülkesinde tüketicisiyle buluşmaya devem edecek. Yenilikçi ürünler için ar-ge yatırımları ve sürdürülebilir bir üretim için çevreye duyarlı projeleri sürdürecek.”