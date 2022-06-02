İyi olan değil iyi bulan kazandı

Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre yüzde 12 daraldı. Mayıs ayında toplam pazar yüzde 19 artarken, bu ay en iyi olan değil en çok bulan kazandı. Pazarda ağırlıklı olarak yüzde 80’lik vergi diliminde olan araçlar satılırken, yüzde 50 vergi dilimi de bu ay işlevini kaybetti.

ALİ YILDIRIM

Türkiye otomotiv pazarının Mayıs 2022 karnesi belli oldu. Tedarik sorunlarının devam ettiği dönemde satışlar mayıs ayında yüzde 19,1 arttı. Otomobil pazarı yüzde 20 yükselirken, hafif ticari araç tarafında da yüzde 15,7’lik artış görüldü. Böylece mayıs ayında toplam 65 bin 167 araç satıldı. Öte yandan Pazar yılın ilk 5 ayında düşüş gösterdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277.252 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok satan değil en çok bulan öne çıktı. Tedarik sorunlarının devam ettiği dönemde araç satışlarında aslında para değil bulunurluk dikkat çekti.

YÜZDE 50 VERGİ DİLİMİ İŞLEVSİZ KALDI

Türkiye’de yüksek kur baskısı vergi çarpanıyla birleşince fiyatlar her geçen gün artış gösteriyor. En ucuzunda bile bir yıllık fiyat farkı yüzde 100’ün üzerinde. Vergi matrahları da aydan aya erimeye devam etti. Kısa bir süre önce matrah fiyatları ve ara baremler yeniden belirlendi. Fakat artan fiyatlar karşısında bu baremlerin de bir etkisi kalmadı. Mart ile birlikte yüzde 50’lilik vergi diliminde yer alan otomobil sayısı neredeyse bitti. Mayıs ayında zaten yüzde 50 vergi dilimi de işlevsiz kaldı. Araçlar ağırlıklı yüzde 80’lik vergi diliminde satılmaya başlandı. Son 5 aylık süreçte yüzde 80 vergi dilimindeki araçların ağırlığı arttıkça, alt baremlerin oranı düştü.

MAYISTA EN ÇOK KİM BULDU?

ODD’nin Mayıs 2022 verilerine baktığımızda en çok satılan modelin Fiat Egea olduğu görülüyor. 6 bin 686 adetle lider olan modeli 3 bin 144 adetle Toyota Corolla takip etti. Listenin üçüncü sırasına ise 2 bin 517 adetle Fiat Egea Cross yerleşti. Renault Clio ve Taliant ile ilk 5’e giren modeller oldu. Listenin ilk 10’nunda sırasıyla Dacia Duster, Opel Crossland ve Corsa, VW T-Roc, Hyundai Bayon boy gösterdi. Bu listede de SUV ve crossover modeller ağırlığını korudu.