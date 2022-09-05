Ne alacak para var ne de çekecek kredi

Yeni bir otomobil almak için alım gücü artık yok olurken, tüketicide araba almak için para kalmadı bankalar ise kredi vermekte çok iştahsız. Yeni bir otomobil almak için alım gücü artık yok oldu. Bugün bakıldığında en ucuz otomobilin fiyatının 500 bine ulaştığı görülüyor. Artık krediye ulaşmanın da büyük sorun olduğunu ifade eden Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin “Nedenleri sıralarsak krediye erişimde yaşanan zorluklar ilk sırada geliyor. İkinci büyük sorun ise Türkiye’deki vergi sistemi. Bu yüzden alım gücü oldukça düştü” dedi.

ALİ YILDIRIM

Yeni bir otomobil almak için alım gücü artık yok olurken, tüketicide araba almak için para kalmadı bankalar ise kredi vermekte çok iştahsız. Türk otomotiv sektörü son yılların en ilginç dönemlerinden birini yaşıyor. Tüketiciler araç bulamıyor, bulan alamıyor, bazısının parası yetmiyor bazıları ise krediye ulaşamıyor. Tedarik süreçlerinin bu kadar uzadığı süreçte, istediği aracı aylarca bekleyen tüketici yaşanan kur ve vergi farkı sonrasında fiyatlarla şoka uğruyor. Türkiye’de araç fiyatları dünya ortalamasının çok çok üzerinde. Bunun en büyük nedenlerinden biri kur diğeri de vergi sistemi. Bugün satışa sunulan araçların yüzde 90’a yakını yüzde 80 ÖTV diliminde diğerleri de zaten bu baremin üzerinde. Sadece bu sorundan dolayı en ucuz otomobiller için 500 bin liraları konuşmamız çok uzak değil. Sektör hakkında yaşanan sorunları değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin yeni Astra lansmanında şu noktalara değindi: “Türkiye’de otomobil satışına olumsuz yansıyan nedenleri sıralayacak olursak, krediye erişimde yaşanan zorluklar ilk sırada geliyor. İkinci büyük sorun Türkiye’deki vergi sistemi. Mevcut vergi sistemi beklenti ve belirsizlik yaratıyor, bu da talebi baskılıyor. Üçüncüsü ise lojistikte yaşanan sıkıntılar. Çip ve hammadde tedariki ise artık son sırada geliyor.”

ALIM GÜCÜ BİTTİ

Alım gücünün artık çok düşük bir seviyeye geldiğini ifade eden Girgin, yeni bir otomobil almanın zorluklarına da değindi. Bugün Türkiye’de ortalama bir araç için hemen hemen 1 milyon lira gerekiyor. Buna kredisiz veya 50/50 oranda sahip olacakların sayısı oldukça az. Kredi verilse bile alınan oranlar karşısında ödemeler asgari ücretin bile çok çok üzerinde. Bu yüzden sıfır araç artık yok olan orta sınıf için bile hayal gözüküyor. Yeni bir otomobil almak için alım gücü artık yok olurken, tüketicide araba almak için para kalmadı bankalar ise kredi vermekte çok iştahsız.

BANKALAR KREDİ VERMİYOR

Kredi konusuna değinen Girgin şunları söyledi: “Sadece otomotivde de değil birçok sektörde krediye erişim konusunda sıkıntı yaşanıyor. Normal şartlarda sıfır riskli görülen kişiler bile yüksek riskli grupta değerlendirilmeye başladı. Benim birebir kontaklarımdan da aldığım bilgiye göre kimse kredi bulamıyor. Kredi konusunda filoyla perakendeyi ayıracak olursak; zaten uzun dönem kredisiz çalışmıyor. Benim birebir kontaklarımdan da aldığım bilgiye göre kimse kredi bulamıyor. Şu an perakende de tekil müşteride de filoda da kredi olanakları sadece kağıt üzerinde. Bu durum sadece otomotiv için geçerli değil, konutta da her yerde çok cazip fiyatlar ve oranlar var. Bir kredi aldım, filomu genişleteceğim gibi bir şey ben duymadım ve bunun da değişeceğini zannetmiyorum” dedi.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE GEÇİCİ BİR ÖNLEM

Alım gücünün artık çok düşük bir seviyeye geldiğini anlatan Alpagut Girgin, ÖTV ile ilgili gündemde yer alan konuşmaların da kafaları karıştırdığını söyledi. Girgin “6 ay ya da 6 bin kilometre kuralının bir bireysel tüketiciye etkisi olmadı diyebiliriz. Bu süreç daha çok filo tarafını etkiliyor. Şu an alelacele araç satmaya çalışan bir grup galerici ve ikinci el işiyle uğraşan arkadaşlar var. Müşteri portföyümüz biraz filtrelendi sadece. Galerileri müşterisi azaldı. Tahminimiz bu süreçte geçici olarak ikinci el fiyatları rahatlayacak ancak eğer bizim haricimizdeki firmalar araç getiremezse ikinci el fiyatları daha olumsuz etkilenecek. Bunun etkisi sadece bu olur. Ağustos ayında bizim daha yorumlayamadığımız nokta şu oldu, sezon etkisiyle mi pazar böyle oldu, bir şeylerin işaret fişeği mi onu daha yorumlayamadık. Onu eylülde görmek lazım” yorumunu yaptı.

VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞSE 3 AY SONRA YİNE AYNI ŞEYİ KONUŞURUZ

Vergi sisteminin işlevsiz kaldığını söyleyen Alpagut Girgin, şu anki yapının kurdaki değişime yanıt vermediğini ifade etti. Girgin şöyle devam etti: “Dolayısıyla yarın bir değişiklik olsa biz 3 ay sonra yine aynı şeyi konuşacağız. Sistem kendini otomatik yenileyemediği için güncellemeye ihtiyaç var. Burada en basit çözüm Avrupa normlarında araç satan bir ülkede Avrupa standartlarında bir vergi sisteminin kolay, anlaşılabilir, güncellemeye gerek olmadan kendi kendini güncelleyen bir sistem olması. Tabi çevre duyarlılığıyla ilgili bir parametre taşıması da önemli. Şu anki sıkıntı esas olarak bu. Hem müşteri hem üretici hem de ithalatçı gözünde karışık bir sistem. Ağustos ayı itibarıyla satılan araçların yüzde 94’ü yüzde 80 ÖTV diliminde. Özetle şu anda pratikte sistemde tek dilim kaldı. Sistem tıkanır mı, tıkanmaz. Bu şekilde devam eder ancak mevcut durumda bir büyüme ya da bir gelişmeden söz edemeyiz. Ben galiba 3 sene önce söylemiştim, 1 milyonluk pazar şu aşamada çok mümkün değil diye. Potansiyel var, olması gereken yer o ama çok mümkün gözükmüyor.”

ÖTV’YE MÜDAHALE BEKLİYORUM

Alpagut Girgin ayrıca, ÖTV konusunda çok yakında bir müdahale olmasını beklediğini ifade etti. Girgin, “ÖTV’yle ilgili değişiklik olmayacağı yönündeki görüşlere katılmıyorum. Hem vergi dilimlerinin artırılması hem de baremlerin yükseltilmesi konusunda güncelleme olacağını öngörüyorum” dedi.

FLORIAN YOLLAYACAK GİRGİN SATACAK

Opel CEO’su Florian Huettl, yeni başkanlık döneminde Türkiye pazarına önem verdiklerini anlatan Alpagut Girgin, gelen tüm araçların satıldığına dikkat çekerek, toplam pazardaki daralmaya rağmen son çeyrekte 24 bin adede yakın satış yaparak yılı 45 bin adetle kapatma hedefleri olduğunu söyledi. Bunda Opel’in yeni CEO’su Florian Huettl’in Türkiye pazarına verdiği desteğin yanı sıra, ürün gamındaki genişlemenin de etkisi olacak. Girgin “Biz şu ana kadar pazarda ürün gamımız eksik mücadele verdik. Şimdi ise C-Hatchback ve C-SUV modellerimiz olan Grandland ve Astra ürün gamını tamamladık. Bu sayede satışlarımız hızlanacak” dedi. Marka, 2023 için çok daha iddialı bir hedefler koydu. Opel Türkiye’nin gelecek yıl için 63 bin adet satış hedefi var. Bunun 50 bin adedinin binek araç olması hedefleniyor. Opel böylece bu rakama ulaşırsa Türkiye’deki tarihi satış rekorunu kırmış olacak. Girgin “Biz bu kapasiteyi satın aldık. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.