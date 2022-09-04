Yeni Opel Astra fiyatı belli oldu. Markanın yeni tasarım dilini gösteren model dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri geldi. Aracın başlangıç fiyatı ise 668 bin 900 lira olarak belirlendi.

Yeni Opel Astra fiyatı belli oldu. Markanın yeni tasarım dilini gösteren model dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri geldi. Aracın başlangıç fiyatı ise 668 bin 900 lira olarak belirlendi. Opel, sınıfının en çok tercih edilen modellerinden Astra’nın altıncı neslini ülkemizde satışa sundu. Yeni nesliyle duyguları harekete geçirirken Opel Astra, iç ve dış tasarımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Ülkemizde Editon, Elegance, GS Line ve GS isimli dört farklı donanım seçeneğiyle satılmaya başlanan yeni Astra, bu sayede otomobil severlere zengin seçim olanağı sunuyor. Verimli 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleriyle ülkemiz yollarına çıkan yeni model, her iki motor seçeneğinde de AT8 isimli, 8 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip.

MARKANIN GEÇMİŞTEKİ YENİ YÜZÜNÜ YANSITIYOR

Yeni Astra’nın tasarımı Opel’in 2020’li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka’da kullandığı yeni tasarım yüzü ve temel dış tasarım ögesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi boyunca uzanıyor yeni modelin daha geniş görünmesini sağlıyor. Ultra ince IntelliLux LED® Pixel farlar ve IntelliVision 360o Çevre Görüş Kamerası gibi teknolojiler Vizör’e kusursuz bir şekilde entegre ediliyor. Yeni nesil Astra, yandan bakıldığında oldukça dinamik bir görünüm sergiliyor. Arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı; merkezi olarak tam ortada konumlanan şimşek logosu, dikey olarak hizalanan 3. fren lambası ve arka stop lambaları ile vurgulanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop lambalarında da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanıyor. Bagaj kapağında bulunan şimşek logosu, bagaj açma mandalı olarak önemli bir işlev üstleniyor.

YENİ NESİL KOKPİT

Aynı Alman hassasiyeti, ilk kez Mokka’da kullanılan yeni nesil Pure Panel kokpit ile iç mekanda da geçerli. Baz donanımdan itibaren standart olan bu geniş dijital kokpit, donanım seviyelerine bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebiliyor ve sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10”HD ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ön camdaki yansımaları önleyen perde benzeri bir katman sayesinde ekranların üzerinde bir siperliğe gerek duymayan kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada sunuyor ve iç ambiyansı daha da geliştiriyor. Temel fonksiyonlarının, zarif tasarımlı dokunmatik kumandalarla kontrol edildiği Pure Panel, dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasında optimum denge sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİYLE GELDİ

Yeni Astra, yüksek verimlilik seviyesine sahip bezinli ve dizel motor olmak üzere 2 ayrı güç ünitesiyle ülkemizde satışa sunuluyor. 1.2 litrelik turbo benzinli motor 130 HP güç ve 230 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel ya da 8 ileri AT8 şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 6 ileri manuel şanzımanıyla yeni Astra, 100 kilometrede ortalama 5,4-5,7 litre yakıt tüketim değeri sunarken, AT8 versiyon ise 5,6-5,8 litrelik WLTP ortalama yakıt tüketim değerine sahip. Otomatik ve manuel şanzımanıyla yeni Astra, 9,7 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Hem manuel hem otomatik versiyonun maksimum hızı ise 210 km/s. Dizel cephesinde de gayet verimli 1.5 litrelik motor ile donatılan yeni nesil Astra, 130 HP’lik gücünü ve 300 Nm’lik torkunu 8 ileri AT8 tam otomatik şanzımanla yola aktarıyor. 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşan dizel motorlu yeni Astra’nın maksimum hızı ise 209 km/s. Dizel motorun asıl uzmanlığı ise yakıt tüketiminde kendini gösteriyor. Yeni Astra 1.5 litrelik dizel motoruyla WLTP kriterlerine göre 100 kilometrede karma tüketimde 4,5-4,6 litrelik ortalama sunuyor.