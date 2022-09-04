Hyundai IONIQ 5 Türkiye’ye ne zaman geliyor? Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için IONIQ adıyla bir alt marka yaratmıştı.

Hyundai IONIQ 5 Türkiye’ye ne zaman geliyor? Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli PONY’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor. Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için IONIQ adıyla bir alt marka yaratmıştı. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde benzersiz oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platform, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretiliyor. Ayrıca, yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

YAKIN ZAMANDA YOLA ÇIKACAK

IONIQ 5 sahipleri, diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, scooterlarını veya elektrikli kamp ekipmanlarını V2L işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor. Satışa sunulduğu birçok pazarda önemli başarılara imza atan IONIQ 5, çok yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak. Hyundai, IONIQ 5 ile birlikte ülkemizdeki elektrikli mobiliteye de önemli bir şekilde katkıda bulunacak.