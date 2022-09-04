ABB Formula E Türkiye Dijital start alıyor

ABB Türkiye, Türkiye’de e-mobilite, e-mobilite alt yapısının gelişimi ve sürdürülebilirlik özelinde farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından düzenlenen Dijital Formula E yarışlarına sponsorluğuna yarışların bu yılki 2. sezonunda da devam ediyor.

ABB Türkiye, Türkiye’de e-mobilite, e-mobilite alt yapısının gelişimi ve sürdürülebilirlik özelinde farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından düzenlenen Dijital Formula E yarışlarına sponsorluğuna yarışların bu yılki 2. sezonunda da devam ediyor. Geçen sene büyük ilgi çeken, ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonasının ilk tanıtım etabı Dünya Elektrikli Araç günü olan 9 Eylül tarihinde “Elektriğin Gücü Pistlerde” sloganı ile start alacak. eRacing Academy YouTube kanalından Serhan Acar ve Jason Tahincioğlu anlatımı ile canlı olarak yayımlanacak ilk tanıtım yarışında tanınmış e-sporcular rekabet edecek.

ABB Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışlara, eleme yarışları sonrası 24 e-pilot finalist olarak katılma hakkı kazanacak. Eylül ayı ortalarında başlayacak eleme yarışlarına katılarak büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak isteyenler için başvuru linki ilerleyen günlerde ABB Türkiye ve ABB E-mobilite sosyal mecra hesaplarından ilan edilecek.

BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ

ABB Türkiye Ülke İletişim Müdürü Hakan Güney “ABB Formula E, en hızlı büyüyen motor sporları serilerinden biri ve eRacing organizasyonu eşliğinde dijital bir organizasyon olarak hayata geçmesine destek olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu platformun, e-sporcularımızın deneyimi ve tecrübelerine katkıda bulunarak yeni ve tecrübeli e-pilotların yetişmesine imkan tanıyacağına inanıyorum. Formula E’nin artan popülaritesinin böyle bir dijital platforma taşınarak devam etmesi ve bu organizasyonun 2. sezonuna başlangıç verecek olması bizler için gurur verici” dedi.