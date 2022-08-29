Sıfır otomobilde tedarik ve vergi sorunu devam ediyor. Yılın ilk yarısında 30 bin 700 adet sıfır otomobili filosuna katan sektör, 8.1 milyar TL vergi ödedi. Sektör 2020 yılının tamamında bile 50 bin aracı filosuna katmış 6.7 milyar TL vergi ödemişti. 2 yıllık süreçte düşen araç sayısına rağmen devletin kiralama sektöründen aldığı vergi arttı.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Otomotiv sektöründe yaşanan bulunurluk ve vergi sorunu kiralama sektörünü de etkiliyor. Son yıllarda yaşanan vergi artışları ve araçların matrah oranlarındaki değişim en ucuz otomobilin fiyatını bile yarım milyona taşıdı. Kiralama sektörü de bu süreçte vites yükseltmeye çalışırken, hem satın aldığı araç sayısı düştü hem de ödediği vergi tutarı arttı. Kiralama sektörü bile sıfır otomobil bulma sorunu yaşarken, geçici çözümlerle yola devam ediyor. Buna rağmen operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 13,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 30 bin 700 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 65 milyar 400 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2021 yılı sonuna göre yüzde 1,4 artarak ve 241 bin 500 adede ulaştı. Sektör raporuna göre, 2020’nin tamamında yani hemen hemen 2 yıl önce 50 bin aracı filosuna katan sektör, 6.7 milyar TL vergi öderken, daha bu yılın ilk 6 ayında operasyonel kiralama sektörünün ödediği vergi tutarı toplamda 8.1 milyar TL’yi buldu.

AVRUPA’DAN BİRAZ DAHA İYİYİZ

Sektör hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, çareyi ikinci elde bulduklarını iletti. Ekici “ACEA verilerine dayanarak Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) hazırladığı Avrupa Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi’ne göre, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, otomobil pazarı yüzde 13,7 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 24 azaldı. Ülkemizde ise otomotiv pazarı Avrupa’dakinden biraz daha olumlu bir seyir izliyor. Yine ODD verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3, otomobil pazarının yüzde 10,3, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 5,6 daraldığı görülüyor” dedi.

ARTIK İKİNCİ EL ARAÇLAR KİRALIYORUZ

İnan Ekici sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv pazarında yaşanan bu daralmanın daha ne kadar devam edeceğini öngörmek güç. Yeni otomobil tedarikinde bu dönemde sıkıntı olduğu için araç kiralama sektörü de arzu edilen araç filosu büyüklüğüne, büyüme potansiyeli olmasına karşın, ulaşamıyor. Buna rağmen, sektör olarak müşterilerimizi araçsız bırakmamak adına çözümler üretiyoruz. Yeri geldiğinde müşterilerimizin araç kiralama kontratlarının süresini uzatıyor ya da ikinci el araçlar kiralıyoruz.”

MÜŞTERİ ARTIK DAHA EKONOMİK ARAÇLAR İSTİYOR

Yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin sonuçları değerlendirmeye devam eder TOKKDER Başkanı İnan Ekici “Artan araç maliyetleri sebebi ile müşterilerimiz de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyorlar. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine karşın araç kiralama satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı. Araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek maliyet avantajını müşterilerimize yansıtıyoruz” diye konuştu.

SEKTÖR HAFİF TİCARİYLE BÜYÜDÜ

Rapora göre, Renault yüzde 23 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14,5’le Fiat, yüzde 10,6 ile Volkswagen ve yüzde 10,4’le Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 51,3’ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 13,3 pay aldı. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılının ilk yarısında yüzde 5,8’e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti.

KİRALAMADA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARABALAR

Rapora göre, Renault yüzde 23 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14,5’le Fiat, yüzde 10,6 ile Volkswagen ve yüzde 10,4’le Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 51,3’ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 13,3 pay aldı. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılının ilk yarısında yüzde 5,8’e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 64,4 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 28’e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 7,6’ya çıktı.