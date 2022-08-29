Ford sıfır emisyona 2030’da başlıyor

Ford 2030 itibarıyla elektrikli araç satışı için gaza basacak. Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Ford 2030 itibarıyla elektrikli araç satışı için gaza basacak. Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor. Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin tamamını %100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin karbon emisyonlarını hesaplayan Ford Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu bilinciyle hareket ederek tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.

ARAÇLARIN ÇOĞU GERİ DÖNÜŞÜMDEN OLUŞACAK

Atık ve döngüsel ekonomi konusunda; 2030 yılına kadar operasyonlarındaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden Ford Otosan, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldıracak, fabrikalarında ürettiği araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını ise %30’a çıkartacak. Ayrıca temiz su kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle bu alanda çalışmalar yürüten şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir’de ortaya koyacağı geri kazanım projeleri ile tesislerinde araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar %40 oranında azaltmayı hedefliyor.

KADIN İSTİHDAMINA DA ÖNEM VERİYOR

Otomotiv sektöründe en fazla kadın çalışan sayısına sahip Ford Otosan, toplumsal refahı ve geleceği dönüştürmenin yolunun çeşitlilik ve kapsayıcılıktan geçtiğine inanıyor ve 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını %50’ye çıkarmayı hedefliyor. Ford Otosan, Mart ayında Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini açıkladığı toplantıda; yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu hedeflere ek olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını %30’a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2 katına çıkarmayı taahhüt etmişti.

‘GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞAA EDİYORUZ’

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt “Gelecek Şimdi” mottosuyla açıkladıkları sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirdi: “Karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar tüm dünyayı değişime zorluyor. Kolektif akılla şekillenen sürdürülebilir yaklaşımlarla beraber somut aksiyonlara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bugün ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik hedefleriyle de çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli yol haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca yönelik bir hareket başlatıyoruz. Yenilikçi teknolojiler ile her zaman müşterilerimize geleceği bugünden yaşatmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek ve AB Yeşil Mutabakatı ile hızlanan sürece kendimizi ve ülkemizdeki tüm ekosistemi başarıyla entegre etmek için çalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltacak çalışmaların yanında insan odaklı inovasyona da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracını, ağır ticaride ilk yerli şanzımanını üreten; Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan, sektörde en fazla sayıda kadın istihdam eden bir şirket olmamız, bu hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gücümüzü alacağımız başarılarımızdan birkaçı. ‘Gelecek Şimdi’ diyerek ortaya koyduğumuz uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizle gelecek için bugünden paydaşlarımızla birlikte sağlam ve güçlü adımlar atıyoruz.”