Potansiyel var ama büyüyemiyoruz

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması yılın ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü de etkiledi. Sektörümüz, büyüme potansiyeli olmasına rağmen arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadı” diye konuştu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2022 yılının üçüncü çeyrek sonu sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz aylık döneminde 22 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 72 milyar 100 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 239 bin 700’e ulaştı. Operasyonel araç kiralama sektörü, yılın ilk dokuz ayını kapsayan dönemde ekonomiye sağladığı katkıyı artırmaya devam etti. TOKKDER’in raporuna göre, sektörün 2022’nin ilk dokuz aylık döneminde ödediği vergi tutarı toplamda 12 milyar 770 milyon TL’yi buldu.

TEDARİK SORUNUMUZ SÜRÜYOR

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması yılın ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü de etkiledi. Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı. Sektörümüz, büyüme potansiyeli olmasına rağmen arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadı. Tüm bu gelişmelere karşın, 2022 yılının ilk dokuz ayında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini gördük. Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.