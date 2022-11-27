Yaşanan tedarik sorunlarıyla birlikte sıfır araca ulaşmada zorluk yaşayan kiralama sektörü artık aracın fiyatlarına bile bakmadıklarını söylüyor. DRD Filo Kiralama Genel Müdürü Kara “Enflasyonist ortamda müşterilerin ödeme alışkanlıkları değişiyor. Bu yüzden büyük bir finansman ihtiyacı ortaya çıkıyor. Finans kurumlarına döndüğümüzde şu an neredeyse kapı duvar. Artık ne orana ne de maliyete bakıyoruz. Tek sorunumuz vade” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de araç kiralama sektörü oldukça zor bir yıl geçiriyor. Uzun bir süredir yeni otomobil bulma sorunuyla uğraşan sektöre bir de finansman kıtlığı eklenince şirketler artık yeni müşteri değil elindekini korumak hatta gerekirse müşteri azaltmak zorunda kalıyor. Aslında işin sadece bir kiralama değil finans olduğunu söyleyen Otomobil filo kiralama şirketi DRD’nin Genel Müdürü Özgür Kara, kiralama süreleri ortalama 24 ay üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. Bu süreç boyunca sabit kira garantisi verdiklerini anlatan Kara “Operasyonel filo kiralamada satın almayı müşteri adına biz yapıyoruz. Bu yüzden finansal bir imkân sağlamış oluyoruz. Daha da ötesi bu sektörün kredibilitesini kullanıyoruz. Finansman imkânı açıyoruz. Alım gücü ve iskonto gücünden faydalanıyoruz. Biz bu imkanların hepsini müşterilerimize fiyat olarak yansıtıyoruz” dedi.

İNDİRİMDEN ÇOK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Bu çarkın pandemide yaşanan tedarik sorunlarından da etkilendiğini aktaran Kara, araç tedariğini bulamayan şirketlerin artık indirimden çok sürdürülebilirliğe odaklandığını vurguladı. Bu yüzden fiyatın ikinci planda kaldığını belirten Kara, Türkiye’de de buna ek olarak enflasyonist bir ortamın kendini iyice hissettirdiğini kaydetti. Kara “Enflasyonist ortam önümüzdeki sene de devam edecek. Enflasyonda insanlar ödeme alışkanlıklarını zayıflatırlar. Bugün bana müşteri 10 günde ödeme yapıyorsa bunu 20 – 30 güne çıkaracak. Vadeyi uzatmak isteyecekler. Çok güçlü bir müşterin var diyelim bu adam sana 10 günde değil 30 günde ödeme yapıyorum derse ne diyebilirsiniz ki. Bunu ancak güçlü olan firmalar kaldırabilir. Bunun için bir finansman ihtiyacı doğuyor. Finans kurumlarına döndüğümüzde şu an neredeyse kapı duvar. O yüzden piyasa kitlenmeye başlıyor. Bizim işimizin temeli uzun vadeli kiralama. Biz müşteriyle 24 ay boyunca sabit fiyattan araç kiralıyoruz. Bunun karşılığında da aynı düzende bir finansmana ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu şu an karşılanamıyor. Verilen maksimum kredi vadesi 12 ay. Bunlar bizim sektörü ciddi şekilde etkiliyor. Artık oran bile düşünmüyoruz. Tek mesele krediye ulaşabilmek ve vade” diye konuştu.

1 MİLYONLUK PAZARIN EN BÜYÜK ENGELİ ENFLASYON

İç pazardaki sorunlara da değinen Özgür Kara, 1 milyonluk pazarın önündeki en büyük engellerden birinin enflasyon olduğunu ifade etti. Faiz oranlarının öngörülebilir olmadığını anlatan Kara “Kredi faizleri tam net değil. Ulaşılabilirlik oldukça düşük. 1 milyon için tek haneli enflasyon ve tek haneli gerçek bir para politikası lazım. Şimdi otomobilde 2018 yılında 12,60 olan yaş ortalaması 2021 sonunda 13,60’a çıktı. Bu gerçek ve büyük bir sorun. Avrupa bugün bile artık içten yanmalı modelleri istemiyor. Dizel artık bitti gibi. Kritik yıl 2030. Ama Türkiye’de yaş ortalaması gittikçe artıyor. 2030’da biz bu ortamı nasıl karışılacağız. Bu da konuşulması gereken büyük bir sorun” dedi.

OTOMOBİL YATIRIM ARACI DEĞİL

Otomobilin aslında hiçbir zaman yatırım aracı olmadığına değinen Özgür Kara, bunun sadece bir dönem için geçerli olduğunu paylaştı. Tedarik sorununun ilk dönemlerinde bu kuralın başında alanlar için geçerli olduğundan bahseden Kara şöyle konuştu: “Otomobil aslında bir yatırım aracı değildir. Hiç olmadı bence. 2020 Mart ayında 165 bin liraya Renault Megane aldık. Euro karşılığı 18 bin euroydu. O dönemde euro 9 liraydı. 2022 Mart’a geldiğimizde aynı araç 480 bin lira yani 3 katı. Vatandaş diyor ki 3 katına çıktı. Haklı 3 kat kazanç. Fakat kur 9 liraydı 16 lira oldu. Bu yüzde 70-80 artış demek. Öte yandan enflasyon da arttı. Türkiye’de vergi sistemi diye bir konu var. Bu fiyatların bir daha o şekilde artması bence hayal. O bir kereye mahsus oldu. Bugün sıfır bir arabayı aldın 2-3 yıl sonra sattık. Aynısının sıfırını alabilmek mümkün değil. Bu fiyat en fazla 550 bin lira olacak. Peki ya enflasyon hatta kur onu kimse düşünmüyor.”