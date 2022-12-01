Yeni Mercedes-Benz GLC Türkiye’de

Mercedes-Benz GLC Türkiye’de yola çıkıyor. Markanın SUV’deki önemli bir oyuncusu olan model, ilk defa aks yönlendirme sistemini de kullanıyor. Araç 3.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip.

Mercedes-Benz GLC Türkiye’de yola çıkıyor. Markanın SUV’deki önemli bir oyuncusu olan model, ilk defa aks yönlendirme sistemini de kullanıyor. Araç 3.4 milyon liralık fiyat etiketine sahip. Yeni model hakkında konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Mercedes-Benz olarak duyusal sadelik tasarım felsefemizi sürdürüyoruz. Yeni GLC de bütün SUV portföyü modellerimiz gibi duyguları harekete geçiriyor. Dinamik sürüş keyfi, modern tasarımı ve off-road detaylarına sahip MBUX ve Artırılmış Gerçekliğe Sahip Navigasyon gibi özellikleriyle yeni GLC’nin hem macera tutkunları hem de ailelerde merak uyandıracağına eminim. Ayrıca yeni GLC, asfaltta üstün yol tutuş ve sürüş dinamikleri ve arazide üstün performans gibi tüm Mercedes-Benz SUV araçlarına özgü özelliklere de sahip” dedi.

ÖN KAMERA KAYIT ALTINDA

Mercedes-Benz GLC oldukça yüksek standartlara sahip bir otomobil. Yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, onu daha dijital ve akıllı hale getiriyor. İki ayrı ekran ile yapılandırılmış yeni nesil MBUX net bir bilgi sunumu ile bütünsel, estetik bir deneyim sunabilmeyi başaran modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Bir kamera, aracın ön bölgesini kaydediyor. Merkezi ekran hareketli görüntüleri gösterirken örneğin trafik işaretleri, yön tabelaları, şerit değiştirme önerileri ve ev numaraları gibi sanal nesneleri, bilgileri ve işaretleri de üst üste getiriyor. “Hey Mercedes” akıllı sesli komut sisteminin öğrenme yeteneği, gelişmiş teknolojik algoritmalara dayanıyor. Sistem, kullanıcının istek ve tercihlerine göre kendini sürekli olarak uyarmasının yanı sıra önerilerde de bulunuyor.

ARAZİYE DE ÇIKABİLİYOR

Yeni GLC, Mercedes-Benz SUV ailesinin bir üyesi olarak hemen kendini gösteriyor. Özenle şekillendirilen dış tasarımda yan gövde panelleri dinamik ve şık bir görünüm sunuyor. Yan gövde panelleriyle bütünleşen geniş çamurluklar zarafet ile arazi performansı arasında bir denge oluşturuyor. AMG Tasarım Konsepti ile modern bir görünüm sunmakla kalmayan yeni GLC, gelişmiş bir aerodinamik verimlilik de sunan 20 inç jant seçenekleri ile sportif ve kendinden emin görünümünü destekliyor. Yeniden tasarlanan iki parçalı arka aydınlatma grubu, üç boyutlu bir iç tasarıma sahip arka cephenin genişliğini vurguluyor. Krom görünümlü egzoz çıkışları ve krom tampon alt koruma kaplaması da sportif ve şık görünümü destekliyor.

12,3 İNÇ’LİK EKRAN

Ön konsol sade bir tasarıma sahip. Üst kısım, uçak motorlarını andıran türbin görünümlü havalandırma çıkışlarıyla ikonik bir görüntü ortaya koyuyor. Alt kısımda uyumlu bir çizgi ile kavisli orta konsol ile bütünleşiyor. Sürücüye ait 12,3 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü gösterge paneli havada yüzüyor gibi görünürken, 11,9 inçlik merkezi medya ekranı da yine orta konsolun üst kısmında havada süzülüyor gibi görünüyor. Tıpkı ön konsol gibi, bu ekran da hafifçe sürücüye dönük duruyor. Yeni GLC’nin koltuk ve koltuk başlığı tasarımı, katmanlar ve konturlu yüzeylerle kabin içine ferahlık kazandırıyor. Yeni GLC, nappa görünümlü bel çizgisine sahip deri astarlı bir ön konsol ile sunuluyor. Alüminyum süslemelere sahip açık gözenekli kaplamaların kahverengi tonlardaki yeni yorumu ile açık gözenekli siyah ahşap kaplama gibi yenilikçi yüzeyler farklı opsiyonlarda kullanılıyor.

BAGAJ HACMİ 620 LİTRE

Bagaj hacmi, daha büyük arka çıkıntıdan yararlanarak 70 litre artışla 620 litreye ulaşıyor. Bu, günlük sürüşün yanı sıra aile ile yapılan yolculuklarda veya eşya taşıma noktasında farklılık yaratıyor. EASY-PACK elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bagaj kapağı; kontak anahtarı, sürücü kapısındaki düğme veya bagaj kapağındaki kilit açma kolu kullanılarak açılabiliyor.

SADECE DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Yeni GLC sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. Güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden gelen motor entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip. Motoru destekleyen 48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında ISG sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü tarafından neredeyse algılanmadan işlevini yerine getiriyor. 2 litrelik dizel motor 197 beygir güç üretirken aynı zamanda elektrikli motor da 23 beygirlik destek veriyor.

HAVALI AIRMATIC SUSPANSİYON

GLC’nin dinamik süspansiyon sistemi; önde yeni dört kollu süspansiyon ve yardımcı şasiye monte edilen çok kollu bağımsız arka süspansiyondan oluşuyor. Standart süspansiyon, gelişmiş sürüş ve gürültü konforu, üstün yol tutuş ve sürüş keyfi sunuyor. Off-road Engineering Paketi ile birlikte AIRMATIC havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirmesi devreye giriyor. Ayrıca aracın yüksekliğini 20 mm arttıran ve önde alt koruma ve gövde altı koruması bulunan Off-road Engineering Paketi de sunuluyor. AMG dış tasarım konsepti ile spor süspansiyon sunuluyor.