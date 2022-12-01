Astra GSi gitti GSe geldi

Opel dillere destan versiyonu GSİ da GSe ile elektriğe kapıldı. Her modelin bir elektrikli versiyonunu yapmaya kafaya koyan Alman üretici, sporcu modellerini ‘Grand Sport elektrik’ (Gse) adı altında topluyor.

Opel dillere destan versiyonu GSİ da elektriğe kapıldı. Her modelin bir elektrikli versiyonunu yapmaya kafaya koyan Alman üretici, sporcu modellerini ‘Grand Sport elektrik’ (Gse) adı altında topluyor. Bu kapsamda Opel, GSe serisinin merkezine konumlandırılan Astra Sports Tourer ve Astra hatchback modellerinde, ileri teknoloji ürünü şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle çevre sorumluluğu, sürüş konforu ve performans arasında optimum dengeyi kullanıma sunuyor. 165 kW/225 HP sistem gücü ve 360 Nm maksimum tork ile yeni Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe (WLTP karma yakıt tüketimi: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonları 26-25 gr/km; geçici değerler) fren, hızlanma ve maksimum hız gibi kriterlerde kendi sınıflarının en iyileriyle aynı seviyede bulunuyor.

DAHA DİNAMİK BİR SÜRÜŞ VAADEDİYOR

Yeni modeller ayrıca sürüş keyfi için yeni standartlar belirliyor. Diğer kardeşlerine kıyasla GSe versiyonları daha çevik ve daha hassas sürüş özellikleri sergiliyor. Direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri, sürücüden gelen emirlere anında ve kontrollü bir yanıt veriyor. Alman otomobil üreticisi, yeni Opel Astra GSe modellerini 10 milimetre alçaltılmış özel bir şasi ile donatarak performans odaklı kullanım özellikleri sunuyor. Yeni modeller, rakipleriyle karşılaştırıldığında viraj alma, fren yapma ve her Opel gibi yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde üstün stabilite sağlıyor. Direksiyonun sportif kurulumu GSe’ye özel. Ön ve arka süspansiyonun yayları ve yağlı amortisörleri sadece üstün sürüş dinamikleri değil aynı zamanda konfor için de özel olarak ayarlandı. Amortisörler, yüksek frekanslarda (Süspansiyon Kontrolü) ve düşük frekanslarda (Gövde Kontrolü) olmak üzere farklı sönümleme özellikleri sağlayan KONI FSD (Frekans Seçici Sönümleme) teknolojisine sahip. ESP ayarları da GSe modellerine özel ve etkinleştirme eşiği ise dinamik sürüş davranışına uyacak şekilde ayarlandı.

GEÇMİŞTEN İLHAM ALDI

Opel, kısa bir süre önce 1970’lerin Manta efsanesinin modern bir yorumu olan Manta GSe’yi lanse etmişti. Bu konsept, 1970’lerin çizgilerinin günümüzde ne kadar ölümsüz olduğunu gösterdi. Yarım asır önce kullanılan heykelsi, sade çizgiler ve tasarım ayrıntılarının günümüzde de Opel tasarım felsefesine muhteşem uyumuna şahit olunmuştu. Tasarımdaki güçlü ve net duruş, kendinden emin bir şekilde, elektrikli, emisyonsuz ve heyecan verici yeni bir geleceği başlatıyor. Opel Manta GSe aynı zamanda; ızgara, aydınlatma sistemi ve Şimşek logosunu organik olarak tek bir modüle birleştiren yeni marka yüzü, “Opel Vizör” tasarımına ilham veren Manta A’ya bir saygı duruşu niteliğini de taşıyor. Yeni Opel Astra ve Opel Astra Sports Tourer dahil olmak üzere tüm yeni Opel modellerinde bu Vizör kullanılıyor. Ödüllü Manta GSe aynı zamanda, ister binek ister hafif ticari araç olsun, markanın elektrikliye geçiş yolunda uyguladığı “sadece elektrikli” yaklaşımını izliyor. Opel bugün; Grandland ve Astra gibi şarj edilebilir hibrit modellerden hafif ticari araçlara kadar 12 elektrikli model sunuyor.