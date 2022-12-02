ÖTV olmazsa hem yatırım hem de gelir artar

Demode vergi sisteminin bir an önce değişmesi gerekiyor. ÖTV’yi simülasyonla kaldırdıklarını söyleyen ODMD Başkanı Bozkurt “10-15 yıllık süreçte üretim yatırımı almak gibi teşviklerin hazırlanması üzerine detaylar da devreye girmeli. Tam olarak doğru zamandayız. Pazar bu formülle 2034’e kadar 2 milyonun üstünde çıkar. Yatırımlar artar. Böylece vergi geliri bile mevcut gelirin üzerine çıkar” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotivde Türkiye’nin en büyük sorunu vergi. Artan vergi yüküyle birlikte tüketici artık sıfır araca her geçen gün bir adım daha uzaklaşıyor. Yapılan matrah artışları bile fiyatlara faydasız kalırken, demode modelin bir an önce değişmesi gerekiyor. Uzun yıllardır vergiyi konuştuklarını söyleyen Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt “Ağustos ayından beri matrah artışı bekliyoruz. Sonuç ortada. Kimse tatmin olmadı. Geçen hafta yapılan düzenleme etkisiz kaldı” dedi. Otomotivde yatırımların neredeyse durduğundan bahseden Bozkurt, iç pazara işaret ederek: “Dünyada artık sistem değişiyor. 1.6 litrelik barem sistemi artık yürümüyor. Yeni bir sayfa açmamız lazım. Bizde uzun vadede bir simülasyon geliştirdik. Bunu Hükümetle de paylaştık. ÖTV olmasaydı ne olurdu. ÖTV iç pazar adetlerinin yükselmesini engelliyor. Bunun akabinde yeni yatırımların da önü tıkanıyor. Bu yüzden uzun vadede ÖTV’nin sıfırlanması gerekiyor. Bu formülle birlikte pazar arttıkça yatırımlar gelecek.”

2030’LARDA KDV GELİRİ ÖTV GELİRİYLE EŞİTLENECEK

Rapordaki önemli konu başlıklarına değinen Bozkurt “2023-2034 arası yılların modellendiği senaryoda Türkiye’de otomotiv ekosistemine uzun vadeli olarak baktığımızda, herkesin en başta ÖTV’nin kaldırılmasını talep ettiğini görüyoruz. Ancak bunun sadece bir günde yapılamayacağı bir gerçek. ÖTV’yi gerçekleştirdiğimiz simülasyona göre kademeli olarak ÖTV oranlarının düşmesiyle birlikte bu rakamı sıfırlayacak bir senaryo çalışıldı. Bu 10-15 yıllık süreçte üretim yatırımı almak gibi teşviklerin hazırlanması üzerine detaylar da devreye girmeli. Böyle bir adım atmak için tam olarak doğru zamandayız ve bu geçişi doğru yönetmeliyiz. Bu adımlarla birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2034’e kadar 2 milyonun üstünde bir adede ulaşma potansiyeli var. Pazarın gelişimi, Türkiye’nin dünya otomotiv ekosistemindeki yerini daha üst sıralara taşıyacak. Biz ülke olarak mevcut konjonktürde, yatırım ve üretim anlamında en avantajlı konumdayız. Böyle bir stratejik hamle ile bir yol haritası belirlememiz ve bu yol haritasına sadık kalmamız önem taşıyor. 3 milyon adedi ise zorlayacak bir iç pazar potansiyelimiz var” açıklamasını yaptı.

BU SENARYO İLE İHRACAT 2 MİLYON ADEDE ÇIKAR

Ali Haydar Bozkurt, ÖTV’nin sıfırlanması ile yabancı yatırımcının da önünün açılacağına dikkat çekerek “Ortaya koyduğumuz senaryo ile otomotiv yol haritası oluşturularak, 2034’e kadar bin kişiye düşen otomobil sayısı, 219 adetten Doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkarken, daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak, otomotiv ihracatı 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar doların üzerine çıkarma imkanı olacak. Tedarik sanayinin de ekonomik ölçeklere ulaşması ve yatırımlarını artırabilmesi mümkün. Bu gelişmeler yeni yan sanayi firmalarının da ülkemizde yatırımlar yapmasına ve mevcut yan sanayi firmalarının kapasite artırmasına fırsat yaratacak” diye konuştu. Özellikle son dönemde Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarına giriş yapmakla ilgili önlerindeki en büyük zorlukların başında gümrük tarifeleri ve lojistik yönden uzaklık konuları geldiğini ifade eden Bozkurt, “Aslında Türkiye, Çinli otomobil üreticileri için en uygun üretim üssü olarak öne çıkabilecek fırsatları da barındırıyor” dedi.

HÜKÜMET PROJEYE SICAK BAKTI

Trenin artık hızlandığını söyleyen Ali Haydar Bozkurt “Başka bir çıkış yolumuz yok. Tek çözüm bu formülü uzun soluklu uygulamak. Yoksa olduğumuz yerde kalırız. Yeni yatırımları çekmenin de tek yolu bu. Bugün bu fırsat için doğru zaman. Bunu Hükümet temsilcileriyle de paylaştık. Aldığımız cevap olumlu oldu. ‘Çalışmaya değer bir proje’ dediler” açıklamasını yaptı.

ÖTV SIFIRLANIRSA NE OLUR?

Projeyi paylaşan Ali Haydar Bozkurt, şu sunumu yaptı;

Devlet için önemli bir vergi kaybı olur.

Mevcut araç envanterinin değeri düşer.

Peki bunun çözümü nedir?

ÖTV’yi kademeli olarak uzun vadede düşürmek.

Otomotiv sektörünün stratejik yol haritasını oluşturmak ve duyurmak.

Yol haritasına sadık kalmak.

Yatırımcı için en önemli konular ise

Belirsizlik ani vergi ve strateji değişiklikleri.

İç pazarın büyüklüğü.

SATIŞLARDA BAZ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Toplantıda otomotiv sektörünün önemli bir dönüşüm geçirdiğini ve mobilitenin giderek daha fazla ön plana çıktığını belirten Ali Haydar Bozkurt, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) olan dernek isminin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) olarak değiştirilmesinin oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı. ODMD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, toplantıda kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. ODMD’nin raporuna göre; kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,7 artarak 82 bin 311 adet oldu. Kasımda otomobil satışları yıllık bazda yüzde 37,8 artarak 59 bin 222 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları ise geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak yaklaşık 23 bin adet oldu. Erce, kasım ayında otomobil satışlarındaki artışta geçen yıla oranla daha az tedarik sorunu yaşanmasının etkili olduğunu söyledi. Öte yandan, satışlardaki artışta bazı tüketicilerin otomobil fiyatlarının daha da artacağından endişe ederek, alımını öne çekmesi etkili oldu.