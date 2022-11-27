Yeni Dacia logosunun ilk kez sergilediği Jogger, Türkiye pazarına Kars’tan girdi. Şubat ayında gerçekleşen global lansmanda yüzde 60 ÖTV ile Türkiye’ye getirilmesi tahmin edilen model maliyet, kur ve vergi yükü altında 577 bin liralık fiyatla yüzde 80 ÖTV’den pazara sunuldu. Aracın daha lansmanı bitmeden matrah artınca Jogger’ın fiyatı yüzde 70 ÖTV dilimine düşerek 545 bin liralık etikete sahip oldu.

ALİ YILDIRIM-KARS

Dacia uzun bir süredir merakla beklenen 7 kişilik modeli Jogger, Türkiye’de yola çıktı. Yurtdışında gerçekleşen lansmanından sonra Türkiye’de ilk kez tanıtılan Jogger yolculuğuna Iğdır ve Kars’tan başladı. Planlar doğrultusunda Şubat 2022’de Fransa Nice’de gerçekleşen lansmanda bilgi veren MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, tedarikte bir sorun olmazsa Eylül ayında modeli yola çıkarmayı planladıklarını fiyatın net olmasa da yüzde 60 ÖTV bandıyla pazara sunmayı hedeflediklerinden bahsetmişti. Çağdaş’ın da aktardığı gibi tedarikte ufak aksamalar gerçekleşti. Aynı zamanda Şubat ayından bu yana Avrupa ayağında maliyetler sert arttı. Gelen zamlar sonrasında Türkiye’de de çarpan etkisiyle kur farkı ve vergi etkisi etiketlere yansıdı. 330 bin bandında gelmesi planlanan model böylece yüzde 80 ÖTV ile 577 bin lira oldu. Fakat tam da devam eden lansman döneminde araç resmi olarak satışa çıkmadan matrah artışı gerçekleşti. Böylece aracın vergi dilimi değişmesiyle birlikte yüzde 60 değil ama yüzde 70’lik dilime dahil oldu. Fiyatta da otomatik olarak 32 bin liralık bir düşüş gerçekleşerek 545 bin liradan satışa sunuldu.

3 SEGMENTTEN PAY ALACAĞIZ

Modelin Türkiye lansmanında konuşan Çağdaş “Dacia Jogger; bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Jogger pazardaki en ulaşılabilir 7 koltuklu seçenek olacak. Bunun yanında güçlü ve dayanıklı olması, genişliği ve iç mekânın modüler kullanımıyla hem sürücü hem de yolculara konforlu bir deneyim sunuyor” ifadelerini kullandı.

MARKANIN YENİ YÜZÜ MAĞARADAN ÇIKTI

Benzersiz bir konseptle tanıtılan yeni Jogger’ın Türkiye hikayesi Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda başladı. Markanın yenilenen yüzü ve felsefesi de böylece Türkiye’de bu mağaradan çıkmış oldu. Dacia’nın tüm ürün gamı, yeni logonun yanı sıra markanın yeni Haki rengine de sahip olacak. 2021’in haziran ayında dijital kanallarda başlayan Dacia’nın yeni yolculuğu, 2023’ün aralık ayına kadar yetkili satıcıların görsel kimlik tasarımlarının değişmesiyle tamamlanacak.

7 KİŞİYE FERAH MEKAN

Tasarım tarafında da çağ atlayan marka, yeni ambleme ve çift sıra şerit detaylara sahip. Jogger’ın modüler tavan barları ve 200 mm yerden yüksek yapısı maceraya hazır bir görüntü veriyor. Sadece birkaç adımla şekil değiştiren modüler tavan barları, 80 kg’a kadar port bagaj, bisiklet ve kayak takımları gibi yükleri taşıyabiliyor. Çamurluk korumaları otomobilin maceracı yapısına eşlik ederken, şık ve ergonomik kapı kolları tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential’dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor. Otomobilin tam bir fiyat fayda aracı olduğu iç mekanda anlaşılıyor. Gösterge panelindeki 3,5 inçlik TFT ekrandan sürüş bilgileri takip edilebiliyor. Erişimi kolay dijital klima ve sürüş destek kumandaları oldukça ergonomik. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı diğer modellerden tanıdık. Isıtmalı ön koltuklara da sahip olan otomobilin üçüncü sıra koltukları da küçük misafirler için ideal. Jogger, tüm koltuklar katlandığında sunduğu 1807 litrelik bagaj hacmiyle yükleme yapılmak istendiğinde de kendini doğru bir adres olarak tanımlıyor. Otomobil 7 kişilik kullanıldığında 212 litre, üçüncü sıra koltuklar tamamen çıkarıldığında ise 631 litre bagaj hacmi sağlıyor.

LPG DESTEĞİYLE 1000 KM MENZİLİ VAR

İki farklı motor seçeneğiyle gelen Dacia Jogger, 110 beygirlik TCe ve 100 beygirlik ECO-G motora sahip. 6 ileri şanzımanla kombine edilen 110 beygirlik versiyon, 200 NM’de tork değeri sunuyor. Ara otomo hızlanma ve kalkışlarda yeterli gücü üretebilen aracın alt devirleri de oldukça canlı. LPG seçeneğiyle kombinlenen ECO-G motorla menzil bin kilometreye kadar çıkıyor. Aracın hibrit versiyonu ise 2023 yılında gelecek. Bu seçenekte aynı zamanda otomatik vites de olacak. Araçta ön & arka park sensörü, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kamerası olmak üzere üç güvenlik ve sürüş destek sistemi var. Ön ve arka park yardımı, aracın ön ve arka alanında konumlanan dörder sensör aracılığıyla çalışırken, engelleri algılayarak hem görsel hem de sesli uyarı ile sürücüyü uyarıyor.