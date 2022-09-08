Honda 8 yıla kadar 30 farklı elektrikli model tanıtacak

Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı elektrikli model üretimi için yeni iş birliklerine imza attı.

Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı elektrikli model üretimi için yeni iş birliklerine imza attı. Honda, önümüzdeki 8 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu kapsamda yakın zamanda birçok önemli iş birliğine imza atan Honda, yeni elektrikli araç serisi için Japonya merkezli büyük bir ticari şirket olan Hanwa Co, Ltd. (Hanwa) ve dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri olan LG Chem ile de iş birliklerini duyurdu.

HANWA İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Elektrikliye geçiş stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdüren Honda, yeni elektrikli araçlarında kullanacağı bataryalara gerekli olan metallerin düzenli bir şekilde tedarik edilmesi için Hanwa ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklık sayesinde Honda, orta ve uzun vadede nikel, kobalt ve lityum gibi bataryalar için gerekli olan temel metallerin Hanwa tarafından güvence altına alınarak kaynakların düzenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak.

LG CHEM İLE OHİO’DA ÜRETİM TESİSİ KURACAK

Honda ayrıca, 2030 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni elektrikli araç serisi için LG Chem ile ABD’de pil üretmek üzere bir üretim tesisi inşa edeceğini de duyurdu. 2023 yılı itibariyle lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine başlamayı hedefleyen Honda ve LG Chem, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisini Ohio’da kurmayı planlıyor. Gerekli kaynakların düzenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak üzere geniş bir tedarikçi yelpazesiyle çalışan Honda, karbon nötr hedefine ulaşmak ve elektrikliye geçiş stratejisini kesintisiz bir şekilde yürütmek için yeni iş birliklerine imza atmaya devam edecek.