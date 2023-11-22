Opel Türkiye’de bayrak değişimi

Opel Türkiye Genel Müdürü görevinde bulunan Emre Özocak, 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail/Filistin Genel Müdürü görevine atandı. Opel Türkiye’nin yeni Genel Müdürü ise Opel Satış Direktörü olarak görev yapan Yiğit Yantaç oldu.

Emre Özocak, yeni görevi kapsamında 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun ticari stratejilerini destekleyecek planlamaların efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasına da katkı sağlayacak. Özocak, 2017 yılında DMOA’da “Bölge Müdürü” olarak PSA Grubu bünyesine katıldı. Buradaki başarılarının ardından Mayıs 2019’da Opel’in Türkiye’deki yeni yapılanması ile birlikte “Opel Türkiye Pazarlama Direktörü” görevine getirildi. Opel’in pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve markanın yeniden yapılanması sürecindeki başarılı liderliği devamında, bu ay itibarıyla, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan pazarlardan İsrail/Filistin Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayan Emre Özocak, MEA Bölgesi COO’su Samir Cherfan’a bağlı olarak görevine devam edecek.

DİREKSYONA YİĞİT YANTAÇ GEÇTİ

Opel Türkiye’de, Emre Özocak’tan Genel Müdürlük koltuğunu ise Yiğit Yantaç devraldı. Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç, profesyonel kariyerine 2007 yılında Fortis Bankası’nda “Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Sorumlusu” olarak başladı. 2010 yılında HSBC Bank’a “Kurumsal Bankacılık Sorumlusu” olarak transfer olan Yiğit Yantaç, burada çalıştığı 5 yıl boyunca “Kurumsal İlişkiler Bankacılık Yöneticisi”, “Kurumsal Bankacılık ve Hazine Koordinasyon Müdürü” gibi farklı rollerde başarıyla görev aldı. 2015 yılında Borusan Holding “Kurumsal Finans Birim Müdürü” olarak kariyerine devam eden Yiğit Yantaç, Mart 2019’da PSA Grubu bünyesinde “Finansal Kontrol Müdürü” olarak başladı ve Opel markasının grup bünyesinde birleşmesi aşamasında çeşitli sorumluluklar üstlendi. Şubat 2020’de “Opel Perakende Satış Müdürü” olarak kariyerine satış alanında devam etmeye karar veren Yantaç, buradaki görevi kapsamında yeni satış stratejilerinin geliştirilmesi ve satış hacimlerini artırmaya yönelik devreye aldığı farklı projeler ile markanın Türkiye pazarındaki yükselen trendine katkı sağladı ve Nisan 2021’de “Opel Satış Direktörü” pozisyonuna terfi etti. Opel Satış Direktörlüğü kapsamında Emre Özocak’a bağlı olarak çalışan Yiğit Yantaç, yaklaşık olarak 3,5 yıl boyunca bu görevi üstlendi. Yiğit Yantaç, üniversite eğitimine ek olarak 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası Finans üzerine yüksek lisansını tamamladı.