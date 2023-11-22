Hyundai İoniq 5 fiyatı 500 bin lira düştü

Hyundai İoniq 5 fiyatı ÖTV düzenlemesinden indirim kervanına dahil oldu. Otomobilin fiyatı hemen hemen 500 bin lira birden düştü.

Hyundai İoniq 5 fiyatı ÖTV düzenlemesinden indirim kervanına dahil oldu. Markanın elektrikli modeli İoniq 5 daha önce en son tanıtılan İoniq 6’dan bile pahalıya satılırken, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi. Böylece yeni Hyundai İoniq 5’in 125 kw versiyonu 2 milyon 185 bin liradan 1 milyon 717 bin liraya düştü. Hemen hemen ÖTV dilimi kaynaklı otomobilde 468 bin liralık bir indirim yapılmış oldu.

58 KWH BATARYA VAR

IONIQ 5, performanstan ödün vermeden her müşterinin mobilite ihtiyaçlarına uygun bir elektrikli otomobil konfigürasyonu sunuyor. Kullanıcılar, 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki pil paketi seçeneğini tercih edebiliyorlar. Ayrıca, yalnızca arka motorlu veya hem ön hem de arka motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda 185 km/s’lik azami hıza ulaşılabiliyor.

GÜÇLÜ VERSYONLA FARKI 1 MİLYON LİRA

Elektrik motor opsiyon listesinin en üst seviyesinde 225 kWh (301 hp) ve 605 Nm torkluk bir güç çıkışı bulunuyor. IONIQ 5, 72.6 kWh pil ile desteklenirken, dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. Fakat indirime giren modelin 125 kw versiyonu yani 170 beygirlik seçeneğinin fiyatı uygun. 325 beygirlik seçeneğin fiyatı da 1 milyon lira farkla 2.8 milyon TL.