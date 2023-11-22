Chery golf turnuvası başlıyor

Chery Kemer Country’de düzenlenecek olan golf turnuvası sponsoru oldu. Chery, 25 -26 Kasım tarihleri arasında Kemer Country Golf Club’da düzenlenecek.

Chery Kemer Country’de düzenlenecek olan golf turnuvası sponsoru oldu. Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan, Mart 2023’de girdiği Türkiye pazarında da kısa sürede büyük ilgi toplayarak satış rekorları kıran marka, spora olan desteğini yeni düzenlenen golf turnuvası ile sürdürüyor. Chery Türkiye’nin, kültür, sanat ve spor alanındaki destekleri, 25-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kemer Country Golf Club’ta düzenlenecek Chery Golf Cup ile yeni deneyimleri beraberinde getiriyor. Golf turnuvasının ana sponsoru olan Chery, golf sporuna olan ilgiyi artırmayı ve deneyimli golf oyuncularına yeni bir rekabet alanı açmayı hedefliyor.

ÖDÜL TÖRENİ 26 KASIMDA

Chery’nin göz alıcı modellerinin de sergileneceği turnuvada konuklar, test sürüşleri de gerçekleştirebilecek. İş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerin katılacağı Chery Golf Cup’ın ödül töreni, 26 Kasım Pazar günü Kemer Country Golf Club’da düzenlenecek törende takdim edilecek.