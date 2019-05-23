Opel Corsa’nın yeni fotoğrafları sızdırıldı. Sır gibi saklanan modelin Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Elektrikli bir motorla gelen Corsa’nın tam şarjla 330 km menzili olacak.

Opel PSA Grubu’na geçmesinin ardından yeni modelleri bir bir sıralıyor. Geçtiğimiz haftalarda sessizce kamuflajlı olarak tanıtılan altıncı nesil Opel Corsa’nın gerçek fotoğrafları sızdırıldı. Paylaşılanlara göre ilk kez 330 kilometre menzile ulaşan elektrikli bir motorla satışa sunulacak. 1982 yılından bu yana üretilen Corsa, yaklaşık 14 milyon adetlik satış rakamına da ulaştı. Yeni Opel Corsa-e ile elektirkli mobiliteyi sunmaya başlayan modelin menzili ise 330 kilometre olarak ayarlanmış. Corsa-e, sınırsız günlük kullanım için oldukça uygun bir model haline de gelmiş. 50 kWh batarya, kapasitesinin yüzde 80’ine 30 dakikada hızlı bir şekilde şarj edilebilir. Corsa-e tüm şarj seçenekleri için de uygundur. Kablo, duvar kutusu veya yüksek hızlı şarj yoluyla araç şarj ediliyor. Pil sekiz yıl garanti kapsamındadır. Şarj durumu ‘myOpel’ uygulamasıyla kontrol edilebilir, böylece şarj süreleri ve maliyetler her zaman optimize edilebilir.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Dahası, seri üç sürüş modundan birini seçebilen sürücü tarafından uyarlamak mümkün. Normal, Eko ve Spor olarak ayrılıyor aracın sürüş modları. Corsa-e’nin kalbinde emisyonsuz ve 136 beygir gücünde elektrikli bir ünite yer alıyor. Maksimum 260 Nm anlık tork sayesinde, öne çıkan özellikler arasında duyarlılık, çeviklik ve dinamik performans yer alıyor. Corsa-e, 0’dan 100 km/s’ye sadece 8.1 saniyede ulaşıyor. Opel Corsa-e ayrıca sportif tasarımı sayesinde dinamik görünüyor, önceki nesillerin kompakt dış boyutları korunmuş. 4.06 metre uzunluğa sahip Corsa, çevik, pratik ve iyi düzenlenmiş beş koltuklu olmaya devam ediyor.

COUPE GİBİ DURUYOR

Tavan çizgisi, selefinden 48 mm daha düşük olan coupe benzeri bir tasarıma yer verilmiş. Sürücü 28mm daha alçak oturuyor. Kullanım, direksiyon simidinin arkasındaki eğlence için duyarlı ve dinamiktir. Daha yüksek pazar segmentlerinde daha sık bulunan teknolojiler ve yardım sistemleri Opel Corsa-e’de ilk kez sahneye çıkıyor. En iyi özellikleri arasında Opel’in küçük otomobil segmentinde ilk kez sunduğu adaptif, parlamayan IntelliLux LED® matris ışığı bulunuyor. En yeni nesil yüksek çözünürlüklü ön kamera tarafından kontrol edilen sekiz LED elemanı, ışık huzmesini sürekli olarak mevcut trafik durumuna ve çevreye uyarlar. Gelişmiş sürücü destek sistemleri somut ek güvenlik sağlar. Yeni ön kamera sayesinde trafik işareti tanıma artık LED işaretleri gibi ek bilgileri tespit ediyor. Sistemde kaydedilen hız limitleri de ekranda gösterilir.

10 İNÇLİK RENKLİ DOKUNMATİK

Yeni bilgi-eğlence sistemleri, Corsa’nın sürücülerini ve yolcularını tamamen birbirine bağlı tutar. 7.0 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Navi ve 10.0 inç renkli dokunmatik ekrana sahip en üst düzey Multimedya Navi Pro, yeni “Opel Connect” telematik servisini de sunuyor. Gerçek zamanlı trafik bilgisine sahip Live Navigation, yol yardımı ve acil durum çağrısı ile doğrudan bağlantı gibi faydalı işlevler, sürücülere ve yolculara ek bir rahatlık verir.