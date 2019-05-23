Yeni Renault Clio, Euro NCAP güvenlik testlerinde beş yıldız aldı. Renault Grubu’nun en çok satan modeli, tüm segmentler dahilinde pazarın en iyi sonuçlarını elde ederek en yüksek puanın sahibi oldu.

Beşinci nesil Renault Clio, Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı. Clio 5 yıldız alan Renault’nun 22’nci otomobili oldu. Yeni Clio bu performansı, geliştirilmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisinin en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti. Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor. Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Ayrıca Yeni Clio’nun mükemmel iç mekanı sayesinde, ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

DONANIMI OLDUKÇA ZENGİN

Yeni Clio, zengin bir standart donanım seviyesine sahip. 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar, hız ayar ve sınırlayıcı, emniyet kemeri hatırlatıcısı ve acil durum arama. Ayrıca standart olarak sunulan %100 LED ön farlar, otomatik kısa/uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlıyor.

12 ÜZERİNDEN 11 PUAN ALDI

Clio’nun yeni elektronik mimarisi sayesinde, yaya, bisikletli ve diğer araçları algılayan aktif acil fren destek sisteminin kullanılması mümkün hale geliyor. Yeni Clio, bu özelliği ile EURO NCAP AEB yaya/bisikletli kategorisinde 12 üzerinden 11 gibi yüksek bir puan elde etmeyi başardı. Yeni Clio, daha fazla güvenlik ve konfor sunmak için Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Desteği gibi özelliklerle gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunarak otonom sürüş için ilk adımı atıyor.

YEPYENİ BİR TASARIM

Çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Clio, ürün gamının en iyi güvenlik seviyesini sunarak Renault’nun güvenlik konusundaki uzmanlığını daha da güçlendiriyor. Araç, yenilenmiş tasarımı, yüksek teknolojik içeriği ve tüm inovasyonlarıyla dikkat çekiyor. Grubu’nun ürün stratejisinde yeni bir çığır açıyor ve dünyanın en çok satan Fransız otomobiliyle en üstün güvenlik seviyesini sunuyor.