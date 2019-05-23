Fiat Egea, 500L ve 500X SUV modellerinin otomatik şanzımanlı versiyonları indirimli. Mayıs ayı boyunca manuel vites fiyatından satışa sunuluyor.

Fiat, “Otomatik vites farkı bizden” kampanyasıyla Mayıs ayı boyunca müşterilerine daha fazla konforu daha uygun fiyat ile sağlamayı hedefliyor. Egea Ailesi ile birlikte 500L ve 500X SUV modellerinin otomatik şanzımanlı versiyonları, Mayıs ayı boyunca manuel vites fiyatından satışa sunuluyor. Fiat Egea Model Ailesi’nin dizel versiyonları için geçerli olan bir diğer kampanya kapsamında da; 24 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Şehrin yeteneklisi Fiat Panda’da ise hurda teşviki ile birlikte 63 bin 900 TL’den başlayan fiyat avantajı Mayıs ayı boyunca devam ediyor.