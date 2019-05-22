Hyundai’nin KONA dizel modelini tanıtmak için düzenlediği Türkiye Turu tamamlandı. 7 bin km uzunluğundaki “KonAtolia” adı verilen projede, 40 şehir 40 günde geçildi.

Hyundai Assan, 12 Nisan’da satışa sunduğu KONA 1.6 litre dizel modeliyle Türkiye’yi kapsayacak bir projeye başlamıştı. 3 adet Hyundai KONA dizel, Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayan projede toplam 7.000 km’yi sorunsuz bir şekilde kat etti. Ayrıca 45’ten fazla ulusal otomotiv gazetecisini de direksiyonuna konuk etmişti.

İSTANBUL’DAN BAŞLADI

İstanbul’dan start alan “KonAtolia”, ilk durak olarak 16 Nisan’da Ankara’yı seçti. Daha sonra sırasıyla Nisan ayında Samsun, Ordu, Erzurum, Van ve Mardin ayaklarını tamamladı. Mayıs ayında da Adana, Mersin, Antalya, Fethiye, İzmir ve Bursa’da bayi lansmanlarını gerçekleştirildi. Hyundai, proje kapsamında 1.600 davetliyle bir araya geldi. Türkiye’nin uzman otomotiv gazetecileri de yetkili satıcılarda gerçekleştirilen bu lansmanlarda sahneye çıkarak konuklarla KONA 1.6 dizel ile yaptıkları test sürüşlerini doğrudan anlatma fırsatları buldular. Deneyimler aktarıldı.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI

Sosyal medya kanallarından da sürekli olarak paylaşımlar yapan Hyundai Assan, 40 günde 5 milyondan fazla kişiye de sanal ortamda ulaştı. Web sitesi üzerinden de araçların nerede olduğunu anlık olarak paylaşan Hyundai Assan, böylelikle KONA dizellerle test sürüşü yapmak isteyen otomobil severlere önceden haber vererek 300’den fazla test sürüşü gerçekleştirmiş oldu.

12 YETKİLİ SATICIDA LANSMAN YAPILDI

KonAtolia ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Geçtiğimiz yıl Türk tüketicisiyle buluşturduğumuz KONA modelimizin 2019 yılında da dizel versiyonunu satışa sunmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Hyundai’nin ülkemizdeki imajına ve satışlarına doğrudan katkıda bulunacak KONA’ya inancımız ve güvenimiz tam. Bu amaçla, 12 yetkili satıcımızda KONA dizel lansmanı gerçekleştirdik ve 45 gazeteci dostumuz da bizlerle beraber olarak yeni modelimizi şehirlerarası yollarda test ettiler. Ayrıca KONA dizel hakkındaki deneyimlerini ve tecrübelerini davetlilerle paylaşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmemize destek oldular. Bizlerle beraber olan tüm gazeteci dostlarımıza ve lansmanlarda emeği geçen tüm Hyundai bayi teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.