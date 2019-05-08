Hyundai Tucson, fiyat avantajlı yeni bir donanım seviyesine kavuştu. Style Plus adı verilen modelin nakit ve hurda indirimli satış fiyatı 175 bin TL’den başlıyor.

Hyundai Assan, geçtiğimiz yıl makyajlı olarak satışa sunduğu Tucson modeliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ve Mayıs’tan itibaren yepyeni bir donanıma daha kavuştu. C-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri olan Tucson dizel motorla dikkat çekiyor. 136 beygirlik 1.6 lt dizel motor seçeneği ile Tucson popülerliğini daha da artırdı.

7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Style Plus adıyla sunulan yeni donanım seviyesi hem fiyat avantajını hem de 1.6 litrelik dizel ve 7 ileri DCT şanzıman keyfini bir arada sunuyor. Ülkemizin vergilendirme şartlarına uygun olarak sunulan 1.6 litre dizel motorlu Tucson, özenle seçilmiş ekipmanları ile hem marka imajına katkıda bulunacak hem de müşterilerine optimum fayda sağlayacak.

18 İNÇ’LİK JANT SEÇENEĞİ

Tucson Style Plus’da sunulan donanımlar arasında yer alanlar ise şöyle. “Panoramik Cam Tavan, 18’’ Alaşım Jantlar, Elektronik Park Freni, 7’’ Dokunmatik Ekran, Geri Görüş Kamerası, Krom Ön Izgara & Cam Çerçeveleri, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Yan Aynalarda Karşılama Lambaları” bulunuyor. Yeni versiyonla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Style Plus ismiyle kullanıcılarımızın beğenisine sunduğumuz yeni donanım seviyesi, giriş ve orta seviye arasında ideal bir denge kuruyor. Bu versiyonla ilgili çok fazla talep aldık ve biz de bunu dikkate alarak satışa başladık. Çünkü, 2019 yılı ilk çeyrek satış trendine göre Tucson, gücünü arttırarak yoluna devam ediyor ve segmentinde liderliğe koşuyor. Açıkçası, KONA ve Tucson modellerimizle beraber SUV satışlarımızı iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi.