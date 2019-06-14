Hyundai Elantra modelini yeni yüzüne kavuşturdu. 1.6 litre MPi benzinli motorla gelen Elantra 127 beygir gücünde ve 6 ileri otomatik şanzımana sahip. Aracın fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108.500 TL’den başlıyor.

Hyundai Elantra, dünya genelinde en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip. Hyundai’nin Amerika ve Asya pazarlarında başarıdan başarıya koştuğu Elantra modeli, şimdi de altıncı neslinin makyajlı versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuluyor. Elantra, 11 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Türk tüketicisiyle de aynı yıl buluşan otomobil, 50 binden fazla satıldı ve ülkemizde de Accent’ten sonra en bilinen model olarak hafızalara kazındı.

DEFALARCA YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ ALDI

Ayrıca, tüm dünya genelinde bugüne kadar 250’den fazla ödülün de sahibi olan Elantra, birçok ülkede “Yılın Otomobili” de seçildi. Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanarak daha dinamik ve daha sportif bir tasarıma kavuşan Elantra, alışılmışın dışına çıkıyor. Yeni nesil basamaklı ızgara, aracı eskisinden daha geniş gösterirken, ayrıca üçgen formdaki geriye doğru uzayan LED farları ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran LED stoplarıyla da son derece ilgi çekici bir duruş sergiliyor. Ayrıca, LED farların içerisine yerleştirilen gündüz farları da hem sürüş güvenliği hem de tasarım anlamında Elantra’ya katkı sağlıyor.

İÇ MEKAN DAHA KONFORLU HALE GELDİ

Altıncı nesil Elantra’nın iç mekanı oluşturulurken 3 kelime başrol oynamıştı. “Sade”, “Modern” ve “Sürücü Odaklı Kokpit”, Hyundai Tasarım Merkezi’nin en çok üzerinde durduğu noktalar oldu. Bu doğrultuda tasarlanan kokpit, sürücünün ve araç içindekilerin daha farklı duygular hissetmesini sağlıyor. Gösterge paneli de sürücüye anlık olarak bilgilerin akışını en iyi şekilde sağlarken aynı zamanda modernizasyon anlamında da farklı bir dokunuş olarak öne çıkıyor. Kokpitin orta ve alt kısımları da kullanışlı yapısıyla öne çıkıyor. Rahat koltuklar, daha şık döşemeler ve kullanışlı hale getirilen butonlarıyla beraber Yeni Elantra artık çok daha estetik bir ambiyansa kavuştu.

ZENGİN DONANIMA SAHİP

Kapsamlı aktif ve pasif güvenlik paketiyle de kullanıcılarına tam koruma sunan Hyundai Elantra, segmentindeki en şık ve donanımlı araçlardan biri olarak iddiasını ortaya koyuyor. Araç Stabilize Yönetimi (VSM) ve Elektronik Stabilite Kontrol (ESC) programları Elantra’da kombine olarak görev alıyor. Bu programlarla birlikte Elektronik Direksiyon Sistemi (MDPS) de sürücüye ani manevralarda kontrolü kaybetmemesi adına yardımcı oluyor. Farklı yol koşullarındaki hızlanma veya fren anında VSM, optimize edilmiş gücü direksiyona ileterek sürücüye yardımcı oluyor. Kör nokta çarpışma uyarı sistemi (BCW) ve arka çapraz trafik uyarısı da yeni eklenen güvenlik donanımlarını oluşturuyor.

108 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Elantra, sportif sürüş karakterini atmosferik çok noktadan enjeksiyonlu (MPi) benzinli motoruyla birleştiriyor. Sadece atmosferik beslemeli 1.6 litrelik benzinli motor, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunulan Elantra, 127 beygir güç üretiyor. Maksimum olarak da 200 km/s hız yapabilen Elantra, otomatik şanzımanıyla 100 km’de ortalama olarak 6.7 litre yakıt tüketiyor. Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra’nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108.500 TL’den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Elite Plus versiyonu ise 145.500 TL’lik bir etikete sahip.