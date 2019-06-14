Renault Kadjar modelini yeniledi. Renault’yu C-SUV segmentinde temsil eden Kadjar, 3 farklı donanım ve 158 bin liralık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Fransız üretici Renault’nun SUV modeli Kadjar yeni yüzüne kavuştu. Yeni tasarımıyla daha dinamik bir şekle kavuşan Kadjar, Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyelerine sahip. Aracın başlangıç fiyatı ise 158 bin 250 TL’den olarak belirlenmiş. Yenilenen Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve modern hatlarıyla daha şık bir görünüme kavuşuyor. Yeni Kadjar’da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç mekan ile daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor. Yakıt verimliliği ve performans odaklı yeni çevreci 1.3 TCe benzinli motor, Yeni Kadjar ile birlikte Türkiye’de Renault ürün gamında ilk kez pazara sunuluyor. 140bg (manuel/EDC) ve 160bg (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip bu yeni nesil motor, ittifak ve partneri Daimler ile geliştirildi.

7 İNÇ’LİK YENİ DOKUNMATİK EKRAN

Gösterge panelinin orta kısmında yer alan 7 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekran, daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. Yeni otomatik klima kontrol paneli, daha modern ve ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor. Yeni Kadjar; sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı gibi göz dolduran standart güvenlik ekipmanlarına sahip. 17 ve yeni 19 inç olmak üzere iki jant seçeneğine sahip Yeni Kadjar, “Ural Yeşil”, “Demir Mavi” ve “Arsenik Gri” olmak üzere üç farklı yeni renk seçeneği ile sunuluyor.

SUV SEGMENTİ YÜKSELEN TREND

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “SUV Segmenti son dönemde Türkiye’de yükselen bir trende sahip. 2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 pay ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl 106 bin 672 adet satışın gerçekleştiği SUV segmentinden en yüksek payı, 72 bin 308 satış adedi ve yüzde 68 ile C-SUV’lar aldı. Bu segmente ait Renault Kadjar, yenilenen tasarım ve özellikleri ile segmentteki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor” dedi.

DAHA MODERN TASARIM

Yeni Kadjar, daha çekici ve modern tasarımı ile Türkiye’de otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. C şeklindeki LED farlar, Yeni Kadjar’ın yüksek teknolojik görünümüne katkı sağlarken; yeni krom ızgara, yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlar, yeni tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Yeniden tasarlanan arka tamponda, Kadjar’a daha güçlü bir yol duruşu kazandıran krom detaylar yer alıyor. En üst donanım seviyelerinde standart olarak sunulan köpekbalığı anten yenilenen Kadjar’a daha dinamik bir görünüm sağlıyor. Yeni Kadjar, ön bölümünde yer alan Renault ürün gamına özgü C-şeklinde aydınlatması ile dikkat çekiyor. Dikdörtgen biçimindeki sis farları ise Kadjar’ın her yol koşuluna uygun tarzını gözler önüne seriyor.

527 LİTRELİK BAGAJ

Gösterge panelinin orta kısmında yer alan yeni dokunmatik multimedya ekran, daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. 7 inçlik ekran, R-LINK 2 sistemi ile çalışıyor ve tasarımı ile gösterge paneline daha şık bir görünüm kazandırıyor. Yeni otomatik klima kontrol paneli, daha modern ve ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor. Sıcaklık ve havalandırma ayarları, üç adet kumanda düğmesi ile sağlanıyor. Konforu artırmak ve uzun yolculuklarda yorgunluğu önlemek amacıyla çift yoğunluklu köpük ile donatılan koltukların yan takviyeleri de daha iyi destek sağlamaları için güçlendirildi. Kadjar, 527 litre ile kendi segmentinde en geniş bagaj hacmine sahip modeller arasında yer alıyor. Arka koltuk sırtlığı, “Easy Break” kolları yardımıyla anında katlanabiliyor. Aynı zamanda, ön yolcu koltuğu da katlanarak düzleşebiliyor ve böylece 2,5 metre uzunluğa sahip eşyalar rahatça yüklenebiliyor.

YENİ 1.3 LİTRELİK TCe MOTOR

Yeni Kadjar, Türkiye’de ilk kez Renault müşterilerinin beğenisine sunulan 1.3 TCe motora sahip. 1.3 TCe benzinli motor, 140 (manuel/EDC) ve 160 bg (EDC) olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler ile birlikte geliştirildi. İki ortağın en üst kalite standartlarıyla geliştirilen motor, daha önceki TCe motora kıyasla daha geniş bir güç seçeneği, daha fazla tork (özellikle düşük hızlarda) ve daha düşük CO2 salımına sahip.

DİZEL MOTOR 5 BEYGİR GÜÇLENDİ

Yeni Kadjar’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden motorun zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. Ayrıca, “Blue dCi” adıyla anılan motorlar, Yeni Kadjar’a daha yüksek güç ve performans sağlıyor. Blue dCi 115 motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

DONANIMI ZENGİN

Yeni Kadjar, göz dolduran standart güvenlik ekipmanlarına sahip. Sürücü / ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici gibi ileri güvenlik ve sürüş destek sistemleri ek güvenlik sağlıyor. Kadjar’ın Touch versiyonunda Elektrikli park freni, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı, Eller Serbest Renault Kart Sistemi standart donanım olarak bulunuyor. Touch Roof versiyonunda yer alan standart donanımlar; Touch donanım seviyesine ek olarak; elektronik klima, arka havalandırma kanalları, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve panoramik cam tavan. Icon versiyonu ile müşterilerin beğenisine sunulan standart donanımlar ise Touch Roof donanım seviyesine ek olarak; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı navigasyon ve multimedya sistemi, ön park sensörü, geri görüş kamerası, otomatik uzun/kısa farlar.