Renault modellerinde haziran kampanyası

Renault haziran kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleri var.

Haziran ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleri var. Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya kapsamında Clio HB modeline 30 bin lira peşinat ile bin 500 TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 40 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 65 bin TL peşinat ile 2 bin 500 TL aylık taksit bulunuyor.

KADJAR 65 BİN LİRA PEŞİNATLA

Kampanyada Kadjar ise 65 bin TL peşinat ve 3 bin TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 2,09 faiz oranı yer alıyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24 bin TL’ye kadar 12 ay vade için sıfır faiz, 60 bin TL’ye kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor. Haziran ayında Clio HB 80 bin 750 TL, Kangoo 96 bin 250 TL, Megane Sedan 108 bin 250 TL, Trafic ve Master 124 bin 750 TL, Captur 140 bin 250 TL, Yeni Kadjar ise 158 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.