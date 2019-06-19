YENİ PEUGEOT 2008 ELEKTRİKLE GELDİ

Peugeot 2008 modelini yeniledi. SUV segmentine daha bir adım daha yaklaşan 2008, yeni nesil i-Cockpit® 3D de dahil olmak üzere en gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Yeni Peugeot 2008, yenilendi. Peugeot SUV tarihine tamamen yeni bir sayfa açan yeni Peugeot SUV 2008 ile bir yandan markanın güncel SUV tasarım diline sadık bir yapı sergiliyor. Tasarım, ön camın konumu ve yatay motor kaputunun da etkisiyle güçlü ve kaslı bir görünüm ortaya koyuyor. Elektrikli versiyonlarda; gövde renginde olan özgün tasarımlı ön ızgara, hatları belirgin yatay motor kaputu dikkat çekiyor. Ön bölümde başlayan özgün ve dinamik tasarım yaklaşımı, bünyesinde barındırdığı ipuçlarıyla ilgili fikir veriyor. Ön tarafta başlayan dinamizmi, yan tarafa taşıyan tasarım hatları bagaj kapağına kadar devam ediyor ve böylece otomobilin geneline yayılan bir tutarlılık oluşturuyor. Şişkin çamurluk kemerleri ve çamurluğu tamamen dolduran 690 mm çapında tekerlekler genel dinamizmi ve güçlü duruşu tamamlıyor. 18 inç çapındaki jantlar; kolay kişiselleştirme imkânları ve toplamda 4 kg ağırlık tasarrufu olmak üzere iki önemli avantajı beraberinde getiriyor.

ÇİFT RENK SEÇENEĞİ

Çift renkli Black Diamond siyah tavan ve GT Line ile GT versiyonlarında uygulanan kaplama C sütunu gibi detaylarla kalite ve şıklık daha da artıyor. 2008’de PureTech 130 beygir ve Puretech 155 beygir ile BlueHDi 130 beygir motor seçeneklerinde çift egzoz çıkışı domine ediyor. Markanın diğer güncel modelleri gibi burada da 3 LED pençeli marka imzası kullanılıyor. İster gündüz, ister gece olsun bu imza tüm versiyonlarda her zaman göze çarpıyor.

DIŞ TASARIM VE ÖZELLİKLERİ

Yeni ve özgün dış gövde renk seçenekleriyle dinamik ve modern tasarım tamamlanıyor:

Elixir Red, gölgenin derinliğini ve rengin vurgusunu artırmak için renkli vernik ile

Vertigo Blue, süper parlak bir sonuç için üç kat

Fusion Orange, Peugeot SUV 2008’e özel yeni bir metalik renk

Monoton olmaktan çok uzak. Kaliteli malzemelerin ve özel renklerin kullanıldığı iç mekân detayları büyük bir titizlikle şekillendiriliyor:

Active donanım versiyonunda turuncu ve Allure donanım versiyonunda mavi olmak üzere farklı renkte konsol süslemeleri ile iç mekân zenginleştiriliyor.

Allure versiyonunda sunulan modern “Urbanoïd” açık mavi döşeme teknik gelişmişlik seviyesine vurgu yapıyor,

Daha dinamik bir karaktere sahip olan GT Line versiyonları Adamite detayların ön plana çıkartıldığı daha koyu bir atmosfer sunuyor.

GT/elektrikli GT versiyonlarında Alcantara® deri ve teknolojik örgüyü aynı potada eritiyor. GT versiyonlarında siyah oniks dikişli Adamit kullanılırken Peugeot 2008 GT elektrikli versiyonlarında özel bir Greval® gri dikişli mavi ve yeşile yer veriliyor.

Bu rahat iç mekânı GT Line ve GT versiyonlarında sunulan ve dokunmatik ekran üzerinden ayarlanabilen 8 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması tamamlıyor.

434 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Peugeot 2008’i çok yönlü bir SUV haline gelmiş. 4.30 metrelik uzunluğa sahip olan araç, 434 litre (VDA V210) bagaj hacmi sunuyor. Kabin içindeki çeşitli saklama alanları sayesinde günlük hayatın karmaşası ortadan kalkıyor. Alışagelmiş kapı içi cepleri ve torpido gözü dışında orta kol dayamanın altında ve vites konsolunun ön tarafında ilave saklama alanları sunuluyor. Bu bölümde akıllı telefonlar için bir kablosuz şarj alanı ve pratik bir telefon tutucu da yer alıyor. Dışarıya doğru açılan cam tavan böylece arka koltuk baş mesafesini daraltmıyor.

PEUGEOT İ-COCKPİT® 3D ÖZELLİKLERİ

Benzersiz bir sürüş deneyimi için tasarlanan Peugeot i-Cockpit® hala aynı temellere dayanırken kusursuz bir ergonomi sunuyor:

Ele daha iyi oturan ve daha kontrollü bir sürüş sağlayan kompakt direksiyon simidi

Parmaklarınızın ucunda büyük bir HD dokunmatik ekran

Ve yenilikçi bir 3D yükseltilmiş gösterge

YARI OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ

Sürüş destek sistemleri yarı otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım oluşturuyor. Bunlar:

Şerit konumlandırma sistemi ile birlikte çalışan şeritten çıkma önleme sistemi aracın şerit içinde kalmasına yardımcı oluyor.

EAT8 otomatik şanzımanla birlikte dur-kalk özelliğine sahip uyarlanabilir adaptif hız sabitleme sistemi.

Bir park yerine girerken veya çıkarken otomatik olarak direksiyon simidini yönlendiren Park Yardımcısı, park halindeyken otomobiller arasında sadece 60 cm fark bulunurken.

5 km/s ile 140 km/s arasındaki sürüşlerde gece ve gündüz olmak üzere yaya ve bisikletlileri de algılayan en güncel otomatik acil durum fren sistemi.

İstemsiz şerit ihlalinde (yol dışına çıkma dahil) aktif uyarı.

Sürücü uyarı sistemi, gerektiğinde mola verme uyarısı.

Uzun far asistanı kapatılması, daha fazla sürüşe odaklanma.

Gelişmiş trafik işareti tanımlama (tek yön, dur) ile hız sınırı önerme.

Kör nokta uyarı sistemi.

Elektrikli el freni.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ 2008

Sürücü, %100 elektrikli sürüş ile sessiz ve titreşimden uzak tamamen yeni bir sürüş deneyimi yaşıyor. Söz konusu sürüş keyfi “Yeşil Bölge” uygulaması nedeniyle kısıtlı erişim imkânı olan şehir merkezilerinde özgürce dolaşma keyfi ile destekleniyor. 100 kW (136 HP) güç ve 260 Nm tork üreten motor günlük yaşamın tüm gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 50kWh kapasiteli batarya yeni WLTP standardına göre 310 km elektrikli menzil sunuyor. Bataryanın şarj kapasitesinin %70’i 8 yıl veya 160.000 km garantilidir. Enerji akışı ile ilgili veriler merkezi ekran dışında Peugeot i-Cockpit® 3D üzerinden de sürücüye aktarılıyor ve güç aktarımının nasıl gerçekleştiğini anlamayı kolaylaştırıyor. Doğrudan vites kolundan erişilebilen ve fren anında enerji kazanımı sağlayan iki farklı enerji geri kazanım modu bulunuyor:

Drive (“D”), geri kazanım standart olup benzinli ve dizel araçlara benzer bir sürüş stili bulunuyor.

Brake (“B”), geri kazanım doğrudan gaz pedalından yavaşlama imkânı sağlıyor.

ŞARJ SÜRESİ NASIL

Şarj süresi var olan güç miktarına göre değişkenlik gösteriyor: