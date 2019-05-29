Renault Mais , iletişim çıtasını bir adım daha ileri taşıdı. Müşteriyle whatsApp üzerinden iletişime geçen Renault Mais , sektörde bir ilki gerçekleştiriyor.

Renault Mais, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak için hizmetlerini dijitalleştiren Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Müşterileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor. Müşteriler, Renault Diyalog’un 444 66 22 numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj göndererek yardım ve bilgi alabiliyor.

İNDİRİM BİLGİSİ BİLE VERİYOR

Renault MAİS, WhatsApp için özel hazırlanmış görsel içerik, kısa ses kayıtları ve birebir canlı yardım gibi birçok yeniliğin yanı sıra kişiye özel indirimler ve sürprizlerle de müşterilerine çok yönlü bir hizmet sunuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYOR

Renault MAİS, OYAK’ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda müşterilerine Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.